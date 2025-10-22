information fournie par Boursorama avec AFP • 22/10/2025 à 12:31

Le chinois Baidu débutera en décembre en Suisse les essais de ses robotaxis

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois des technologies Baidu a indiqué mercredi qu'il lancerait fin 2025 ses essais de taxis autonomes en Suisse, en partenariat avec le service public de transport CarPostal, et a précisé le calendrier du déploiement.

La phase initiale de tests débutera en décembre, avec une montée en puissance progressive en vue d'une mise en service régulière "au plus tard au premier trimestre 2027", a dit dans un communiqué l'entreprise basée à Pékin.

Selon Baidu, les utilisateurs pourront alors réserver des véhicules autonomes via une application mobile, soit pour un trajet privé, soit en covoiturage afin d'optimiser l'utilisation de la flotte.

Le groupe chinois a confirmé mercredi, comme l'affirmait en mai le Wall Street Journal, qu'il collabore sur ce projet avec CarPostal, filiale de la Poste suisse spécialisée dans l'exploitation de réseaux de bus régionaux et urbains.

Ce service de mobilité à la demande sera appelé "AmiGo" en Suisse.

Le déploiement des véhicules sera effectué dans une zone couvrant trois cantons de l'est du pays (Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures), selon Baidu.

Les entreprises technologiques et les constructeurs automobiles chinois ont investi des milliards d'euros ces dernières années dans la conduite dite autonome, avec des taxis sans chauffeur déjà en service à plusieurs endroits du pays.

Confrontés à une concurrence accrue sur le marché intérieur, plusieurs acteurs chinois cherchent désormais à se développer à l'international.

L'annonce de Baidu intervient quelques jours après que son concurrent chinois Pony.ai a indiqué s'associer au groupe automobile Stellantis pour tester des véhicules autonomes en Europe.

Baidu a déclaré cette année qu'il prévoyait de lancer ses robotaxis sur l'application de covoiturage Lyft en Allemagne et au Royaume-Uni en 2026.

Le groupe chinois a déjà signé un accord similaire avec Uber en Asie et au Moyen-Orient.