Tournée de Zelensky en Europe, sommet Trump-Poutine toujours d'actualité selon Moscou

Photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 22 octobre 2025, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre (d) accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à son arrivée à l'aéroport d'Oslo ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à Moscou, qui a assuré de son côté que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump était toujours d'actualité.

M. Zelensky se rend en Europe juste après une nouvelle vague de frappes russes nocturnes sur le secteur énergétique ukrainien, qui ont fait au moins six morts et provoqué des coupures de courant à travers le pays.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson (c,d) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky passent en revue la garde d'honneur à l'aéroport de Linköping, le 22 octobre 2025 en Suède ( TT News Agency / Christine Olsson/TT )

Le président ukrainien a atterri en fin de matinée à Oslo pour rencontrer le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, avant un entretien prévu en Suède avec le Premier ministre Ulf Kristersson dans la ville de Linköping, siège du groupe de défense Saab, qui produit l'avion de chasse Gripen, des systèmes d'armes et sous-marins.

Il sera ensuite jeudi au sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, au cours duquel les pays membres espèrent se mettre d'accord sur un soutien financier pérenne à l'Ukraine, puis à Londres, où se tient vendredi une réunion de la "coalition des volontaires".

Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche, le 17 octobre 2025 à Washington ( AFP / TOM BRENNER )

Cette tournée des alliés européens intervient après une visite infructueuse de M. Zelensky la semaine dernière à Washington, où il a échoué à convaincre Donald Trump de fournir à son pays des missiles de croisière Tomahawk.

A son retour en Ukraine, il a exhorté les Occidentaux à renoncer aux tentatives d'apaisement envers Moscou et plaidé pour plus de soutien à Kiev, plus de trois ans et demi après le début de l'invasion russe.

- "Bon compromis" -

M. Trump a semblé fermer la porte à une livraison de Tomahawk après une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, lors de laquelle les deux hommes étaient convenus de se rencontrer prochainement à Budapest, en Hongrie.

Mais le dirigeant américain a assuré mardi ne pas vouloir de discussions "pour rien" ou de "perte de temps" avec son homologue russe.

Malgré un apparent report sine die de ce sommet, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a assuré mercredi que les préparatifs "se poursuivent".

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui répété que "les délais n'ont pas été fixés". "Tout cela est à venir, mais cela nécessite une préparation minutieuse", a-t-il déclaré lors d'un point presse auquel a participé l'AFP.

Selon des médias américains, le blocage porte surtout sur la question des territoires que Moscou demande à Kiev de céder. Mercredi, M. Zelensky a estimé que la proposition de Donald Trump de discuter avec la Russie sur la base de la ligne de front actuelle était "un bon compromis".

Des secours et des forces de l'ordre ukrainiens sur le site d'une frappe de drone russe qui a touché une école maternelle à Kharkiv, le 22 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )

En attendant, en Ukraine, les frappes russes se sont poursuivies au cours de la nuit, touchant une dizaine de régions et faisant au moins six morts et une trentaine de blessés, dont des enfants.

A Kharkiv, la deuxième ville du pays située dans le nord-est, une école maternelle a été touchée, faisant au moins un mort et sept blessés, a annoncé sur Telegram son maire Igor Terekhov.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré un total de 405 drones et 28 missiles, dont respectivement 333 et 16 ont été abattus.

- "sanctions sévères" -

Après les bombardements de la nuit, le ministère ukrainien de l'Energie a annoncé des coupures d'urgence dans "la plupart des régions". "Les travaux de réparation d'urgence ont commencé là où la situation sécuritaire le permet", a-t-il ajouté.

Des habitants regardent un immeuble résidentiel endommagé par des frappes aériennes russe à Kiev, le 22 octobre 2025 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

Dans la nuit, les journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu une dizaine d'explosions et vu une colonne de fumée s'élevant au-dessus de la capitale.

"Il y a eu un bruit (de drone) qui s'est soudainement accéléré, suivi d'un boum. Je me suis levée d'un bond (...) les fenêtres ont volé en éclats", a raconté à l'AFP une habitante, Mariana Gortchenko, technicienne dentaire de 41 ans.

"Une nouvelle nuit qui prouve que la Russie ne ressent pas suffisamment de pression pour mettre fin à la guerre", a dénoncé M. Zelensky, appelant les Européens et Washington à prendre "des sanctions sévères".

Carte montrant les zones contrôlées par les forces russes dans le Donbass, au 21 octobre 2025, à partir des données fournies par l'ISW et le Critical Threats Project (CTP) ( AFP / Sylvie HUSSON )

L'Ukraine est confrontée depuis plusieurs semaines à des coupures de courant affectant des dizaines de milliers de personnes après une campagne de frappes russes qui rappelle celles des hivers précédents.

Ses capacités de production de gaz ont aussi été durement touchées.

L'armée ukrainienne vise de son côté régulièrement des raffineries de pétrole et des conduites d'hydrocarbures en Russie, une stratégie qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été.

Mercredi, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir neutralisé 33 drones ukrainiens au cours de la nuit et 13 autres dans la matinée.