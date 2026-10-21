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Hausse des revenus consolidés trimestriels pour OPmobility
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 08:04

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Dans un marché automobile mondial en repli de 1,9%, OPmobility a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 2,437 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 3,2% en données publiées et de 2,8% à périmètre et taux de change constants (LFL). Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes consolidées s'élèvent à 7,639 milliards d'euros ( 1,1% LFL).

Afin de s'adapter aux mutations du secteur, OPmobility a accéléré la transformation de son modèle opérationnel et concentre ses investissements capacitaires sur l'Amérique du Nord et l'Asie. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels qu'il avait abaissé le 12 octobre dernier. Il vise donc toujours une marge opérationnelle comprise entre 430 et 450 millions d'euros, un cash flow libre supérieur à 220 millions d'euros, un résultat net part du groupe "significatif" et une dette nette en amélioration par rapport à 2025.

Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, a souligné que cette performance trimestrielle dans un marché adverse démontre la solidité de l'implantation internationale du groupe et l'importance stratégique du rachat des activités de Hyundai Mobis.

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