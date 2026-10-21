Atos : les ventes en baisse au 3e trimestre, mais une trajectoire qui "s'améliore"

Le groupe informatique Atos a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, mais se félicite dans un communiqué d'une trajectoire qui "s'améliore" et maintient ses objectifs financiers sur l'année.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Au troisième trimestre, les ventes se sont élevées à 1,6 milliard d'euros, en baisse de 16,9 % sur un an.

À périmètre et taux de change constants, Atos, qui s'est depuis séparé de certaines de ses activités, affiche une baisse de son chiffre d'affaires moindre, de 3%.

Plus tôt cette année, l'entreprise avait espéré atteindre une "stabilité" de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, tout en soulignant que les prévisions exactes restaient difficiles.

"Notre trajectoire de chiffre d'affaires s'améliore", a toutefois commenté le PDG de l'entreprise, Philippe Salle, mercredi au cours d'une conférence téléphonique.

"Si notre redressement n'est pas encore achevé, les fondations d'un (groupe) plus solide et plus compétitif sont désormais en place", a-t-il souligné dans le communiqué de l'entreprise.

Atos prévoit toujours un recul de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants d'environ 5 % sur l'année.

"Nous nous concentrons sur l'accélération d'une croissance durable et rentable", a poursuivi M. Salle dans le communiqué, alors que le groupe a engagé en 2025 un plan stratégique baptisé Genesis, destiné à relancer sa croissance.

Atos s'est par ailleurs félicité des effets de son plan qui lui ont permis de voir sa trésorerie gonfler de 44 millions d'euros au cours du troisième trimestre, une première depuis qu'il a commencé à le mettre en œuvre.

Dans le cadre de cette feuille de route, il s'est séparé de ses activités dans plusieurs pays où il estimait ses performances peu rentables.

Au premier trimestre, le groupe a également cédé en France à l'État ses activités de calcul de haute performance (HPC) et de calcul quantique.

Genesis, aussi destiné à réduire les coûts, "a progressé plus rapidement que prévu initialement, les économies ciblées sur trois ans étant désormais totalement réalisées", a souligné Atos mercredi.

Au total, l'entreprise s'attend à des économies totales "aux alentours de 800 millions" d'euros une fois le plan achevé, à la fin de l'année, a précisé M. Salle.

Dans le détail, la branche Atos, spécialisée dans les services, a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros sur le trimestre. L'activité Eviden, spécialisée dans les produits, a quant à elle réalisé des ventes à hauteur de 76 millions d'euros.