Hausse des marchés européens, Carrefour et Verallia vacillent
Depuis hier, l'Iran et les États-Unis ont entamé un deuxième cycle de négociations à Genève sous l'égide d'Oman et de la Suisse dont l'objectif est d'éviter une intervention militaire américaine imminente et de trouver un compromis sur le programme nucléaire iranien. Le premier cycle de négociations indirectes s'était tenu à Oman le 6 février.
Au terme de ces discussions, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, a déclaré qu'"une nouvelle fenêtre d'opportunité s'est ouverte". Nous espérons que les négociations aboutiront à une solution durable et négociée qui servira les intérêts des parties concernées et de la région dans son ensemble", a-t-il précisé.
Téhéran a proposé un moratoire de trois ans sur l'enrichissement d'uranium (actuellement à un niveau inquiétant de 60 %), mais refuse son arrêt total ou le démantèlement de ses infrastructures, comme l'exige Washington.
Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des derniers chiffres de l'inflation en France. En janvier 2026, sur un an, les prix à la consommation augmentent de 0,3%, après 0,8% en décembre 2025, selon l'INSEE qui confirme donc ses estimations provisoires dévoilées le 3 février dernier. Cette baisse de l'inflation annuelle s'explique principalement par un ralentissement des prix des services ( 1,7% après 2,1%) et par une baisse plus prononcée des prix des produits manufacturés (-1,2% après -0,4%).
Carrefour ne positive pas, Verallia puni
Côté valeurs, Carrefour (-4,45%) ferme la marche du CAC 40. Le marché sanctionne sa performance opérationnelle sur l'année 2025. Le résultat net part du groupe ressort à 319 millions d'euros, contre 723 MEUR en 2024. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a reculé de 5,4 % (à 2,16 MdsEUR). En outre, le géant de la distribution a dévoilé son nouveau plan stratégique ce matin. Il a pour objectif notamment d'atteindre une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, ainsi qu'une génération de 5 MdsEUR de cash-flow libre net cumulé entre 2026 et 2028.
En outre, emeis ( 0,65%) progresse après que l'exploitant de maisons de retraite a dépassé sa guidance 2025 avec un EBITDAR de 872 MEUR, en hausse de 19,2% à périmètre constant sur un an (contre une hausse comprise entre 15 et 18% attendue). emeis attend une poursuite de cette dynamique favorable dans les années à venir, avec en 2026 une croissance attendue de l'EBITDAR supérieure à 10%.
Verallia (-5,28%) chute et enregistre un des plus forts replis du SBF 120 après l'annonce la veille d'une possible restructuration de ses activités en Europe. Confronté à une baisse de la demande pour ses produits en raison de la diminution de la consommation d'alcool, le fabricant d'emballages en verre a mené "une revue stratégique afin d'ajuster ses capacités de production en Europe". Il envisage ainsi la fermeture d'un site en Allemagne (Essen), l'arrêt d'un four en fin de vie en France (Châteaubernard) et d'un autre au Royaume-Uni (Knottingley).
En revanche, Exail ( 0,35%) progresse légèrement à la faveur d'une "dynamique particulièrement soutenue" sur l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires a augmenté de 28%, à 479 MEUR, dépassant largement ses objectifs annoncés en octobre. Les commandes atteignent 844 MEUR, soit un bond de 87%, portées principalement par plusieurs succès majeurs dans le domaine de la robotique maritime.
Outre l'actualité des sociétés, le quotidien économique et financier britannique Financial Times annonce ce mercredi que Christine Lagarde pourrait quitter la présidence de la BCE avant le terme de son mandat de huit ans. Ce départ anticipé permettrait à Emmanuel Macron et Friedrich Merz de désigner son successeur avant l'élection présidentielle française de 2027, stabilisant ainsi la direction de l'institution.
