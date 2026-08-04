Hausse des commissions d'Apollo et des revenus d'assurance, ralentissement des cessions d'actifs au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'estimations au paragraphe 2) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Apollo Global Management APO.N a enregistré une hausse de ses revenus issus des commissions et de son activité d'assurance au deuxième trimestre, mais a moins tiré profit de ses propres investissements dans un contexte plus difficile pour les cessions d'actifs, a indiqué mardi la société.

La société new-yorkaise a enregistré un bénéfice net ajusté de 2,11 dollars par action, en hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière , mais inférieur aux estimationsde 2,17 dollars par action issues d'un sondage LSEG auprès d'analystes.

Apollo, qui a débuté en tant que société de capital-investissement en 1990, s’est depuis fortement développée dans les secteurs du crédit et de l’assurance, ce qui a contribué à porter le total de ses actifs sous gestion à 1 050 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

Son directeur général, Marc Rowan, s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des actifs privés alors que les valorisations font l’objet d’un examen minutieux, les fonds peinant à céder leurs participations et les investisseurs s’inquiétant des critères d’octroi de crédit en dehors du système bancaire traditionnel.

Les revenus liés aux commissions provenant de la gestion d’actifs et de l’organisation d’opérations de dette et de capitaux propres ont augmenté de 25 % pour atteindre 785 millions de dollars, tandis que les marges réalisées sur les actifs d’assurance ont progressé de 7 % pour s’établir à 877 millions de dollars.

Apollo a indiqué que ces chiffres avaient battu des records trimestriels, tout comme les commissions générées par une division proposant des prêts directs et des financements adossés à des actifs.

Les revenus liés aux investissements propres, qui reflètent les bénéfices issus des cessions, ont reculé à 16 millions de dollars, contre 75 millions au trimestre précédent et 47 millions à la même période en 2025.

Les ventes d’actifs de certains fonds avaient été « prudemment reportées », a expliqué Apollo, ajoutant que certaines commissions et certains revenus étaient en baisse « alors que les conditions de marché sont moins favorables aux opérations de monétisation ».

La hausse des taux d’intérêt a pesé sur les opérations dites de « sortie » dans le secteur du capital-investissement ces dernières années, même si KKR KKR.N , pionnier des rachats d’entreprises, a annoncé la semaine dernière un trimestre dynamique pour ce type d’opérations.

La branche de gestion d’actifs d’Apollo a levé 38 milliards de dollars de capitaux frais au deuxième trimestre.

La société a indiqué que cette performance était en partie due à des stratégies de titrisation multi-actifs, qui incluent de nouveaux véhicules regroupant différents types de dette. La société commercialise ces véhicules, baptisés AMAPS, en remplacement des obligations adossées à des prêts (CLO).

Les produits de crédit destinés aux investisseurs institutionnels et son dernier fonds phare de capital-investissement ont également attiré des apports de capitaux.

Les particuliers fortunés, qui se sont progressivement retirés du crédit privé cette année, ont injecté 3 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4 milliards au cours des trois mois précédents.