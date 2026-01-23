Hausse des actions, baisse du dollar et intervention potentielle sur le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions mondiales stagnent alors que les tensions au Groenland s'apaisent
Le pétrole progresse suite aux menaces de Trump sur l'Iran
Le potentiel d'intervention sur le yen en ligne de mire
Les rendements du Trésor américain baissent
(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Iain Withers
L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté vendredi et les rendements de référence du Trésor américain ont légèrement baissé tandis que le yen a gagné contre le dollar, les traders pariant que les autorités japonaises sont sur le point d'intervenir directement pour soutenir la monnaie.
Le yen est soudainement passé d'une perte à un gain par rapport au dollar, suggérant aux traders que le Japon pourrait avoir effectué des vérifications de taux auprès des banques - ce qui est souvent un signal de préparation à l'intervention.
Plus tôt dans la journée, la Banque du Japon a indiqué qu'elle était prête à continuer à augmenter les coûts d'emprunt encore bas dans une atmosphère politiquement tendue, à l'approche d'élections anticipées le mois prochain.
Après deux jours de hausse, les actions de Wall Street n'ont guère progressé, ce qui laisse présager une fin de semaine en demi-teinte, ponctuée d'un mouvement de vente puis d'un rebond lié au retrait par le président américain Donald Trump de ses menaces de tarifs douaniers et à sa décision de s'emparer du Groenland par la force.
Avec une semaine chargée à venir, comprenant une réunion de la Réserve fédérale, des communiqués économiques clés et des rapports sur les résultats, Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo, en Californie, a déclaré que les investisseurs reprenaient leur souffle et étaient "dans une approche attentiste."
"Il n'y a pas vraiment de facteurs déterminants aujourd'hui et les marchés ont vraiment bénéficié ces deux derniers jours de l'atténuation des risques géopolitiques", a-t-il déclaré. "Les actions reprennent leur souffle en raison de l'anticipation d'une semaine très chargée
Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les Fed funds indiquent une probabilité implicite de 97 % que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux la semaine prochaine.
Avec des prévisions décevantes pesant sur les actions d'Intel INTC.O après sa mise à jour trimestrielle tard jeudi, les investisseurs attendaient les rapports de Microsoft
MSFT.O , Meta Platforms META.O et du géant industriel Caterpillar CAT.N entre autres au cours de la semaine à venir.
Alors queles actions mondiales ont regagné une grande partie du terrain perdu lors de la vente de mardi, les investisseurs attendent toujours les détails d'un accord négocié entre les États-Unis et les dirigeants européens concernant le Groenland. En conséquence, certains grands investisseurs d'Europe du Nord se méfient de plus en plus des risques liés à la détention d'actifs américains.
Les investisseurs sont également attentifs à tout signe de progrès dans les négociations trilatérales organisées sous l'égide des États-Unis au sujet de l'Ukraine. Son président, Volodimir Zelensky, a déclaré vendredi que la question vitale du territoire dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie serait discutée à Abou Dhabi vendredi et samedi.
A Wall Street à 11:33 a.m. (1633 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 286,46 points, soit 0,57%, à 49 100,07, le S&P 500 .SPX a augmenté de 5,37 points, soit 0,08%, à 6 918,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 99,59 points, soit 0,43%, à 23 535,61.
La jauge MSCI des actions du monde entier <
.MIWD00000PUS
>
a progressé de 1,93 point
soit
0.19
%, à
1,037.96
.
L'indice paneuropéen STOXX 600 <
.STOXX
> a baissé de 0,21 %.
Sur le marché des changes , le yen a été volatile avec une hausse soudaine plus tôt sur la spéculation d'une intervention potentielle, tandis que le dollar a légèrement baissé et était prêt pour sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin.
L'indice du dollar <
=USD
>, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro,
a baissé de 0,25 %
à 98,06.
Avec l'euro <
EUR=
>
en hausse de 0,1% à 1,1766
à 1,1766 dollar, le dollar
s'est affaibli de 0,47 %
a
contre le yen japonais <
JPY=
> à
157.65
. La livre sterling <
GBP=
>
s'est renforcée de 0,59%
pour atteindre
1.3577
.
La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi qu'elle surveillait de près les marchés des devises , mais a refusé de commenter la spéculation.
En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans <
US10YT=RR
>
a baissé de 0,6 point de base à
4.245
%, contre
4.251
% en fin de journée
Jeudi, tandis que l
l'obligation à 30 ans <
US30YT=RR
> a baissé de 0,6 point de base
a baissé de 0,6 point de base à
4.8427
%.
Le rendement du billet à 2 ans <
US2YT=RR
>, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale,
a baissé de 1,2 point de base à
3.603
%, contre
3.614
% en fin de journée
Jeudi
.
Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont rebondi après que Trump a renouvelé ses menaces contre l'Iran, faisant craindre une action militaire qui pourrait perturber l'approvisionnement en brut, alors que des pannes se produisent au Kazakhstan .
Le pétrole brut américain CLc1
a augmenté de 2,81% pour atteindre
$
61.03
le baril et le Brent LCOc1
a augmenté à
$
65.82
le baril,
en hausse de 2,75 %
sur la journée.
Sur les marchés des métaux précieux, l'argent et l'or ont établi de nouveaux records , le prix de l'argent dépassant pour la première fois les 100 dollars l'once et l'or atteignant un nouveau record et se dirigeant vers les 5 000 dollars l'once, les investisseurs continuant à se tourner vers les valeurs refuges dans le contexte de l'agitation géopolitique.
L'or au comptant <
XAU=
>
a augmenté de 0,94% pour atteindre
à 4 983,11
4,983.11
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain <
GCc1
>
ont augmenté de 0,55%
à 4 936,00
4,936.00
l'once.
Ailleurs dans les métaux, le cuivre <
CMCU3
>
a augmenté de 3,08 % pour atteindre
à 13 148,50
13,148.50
la tonne. L'aluminium à trois mois sur le London Metal Exchange <
CMAL3
>
a augmenté de 1,1%
à 3 167,50
3,167.50
la tonne.
