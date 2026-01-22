 Aller au contenu principal
Hausse de l'action de Janux à la suite de l'accord conclu avec Bristol Myers sur un médicament anticancéreux à l'échelle mondiale
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Janux Therapeutics JANX.O augmentent de 17,33% à 15,57 $ avant l'ouverture du marché

** La société déclare avoir signé un accord de licence mondial avec Bristol Myers BMY.N pour développer un nouveau médicament contre le cancer des tumeurs solides

** La société affirme qu'elle pourrait recevoir jusqu'à 50 millions de dollars d'avance et d'étapes à court terme, et jusqu'à 800 millions de dollars supplémentaires liés aux progrès et aux ventes

** Des royalties suivront si le médicament est approuvé et vendu, selon la société

** Le médicament cible une protéine que l'on retrouve dans plusieurs cancers; selon la compagnie

** JANX s'occupera de la recherche initiale avant que BMY ne prenne en charge le développement et les ventes mondiales

** Les actions ont chuté d'environ 74 % en 2025

