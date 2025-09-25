Hausse de 5,3 % des ventes de véhicules neufs en août dans l'Union européenne

(AOF) - Selon des données de l’ACEA, au mois d’août, les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 5,3% au mois d’août dans l’Union européenne, pour un total de 677 786 unités écoulées. Sur les huit premiers mois de l’année, elles sont en revanche en très léger repli de 0,1%, à 7,169 millions. Dans le détail, les immatriculations de Stellantis ont crû de 3,4% le mois dernier, à 95 966 véhicules, mais affichent un repli de 8,9%, à 1,143 million depuis le début de l’année.
De son côté, Renault Group a vu ses ventes progresser de 8,1%, à 69 562 unités en août, et la hausse a atteint 5,8%, à 814 414 unités sur les huit premiers mois de l'année.
