Hausse de 17,4% des ventes de Kingfisher au T3 mais la croissance ralentit

LONDRES, 19 novembre (Reuters) - Le groupe britannique Kingfisher KGF.L , propriétaire en France des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a fait état jeudi d'une hausse de 17,4% de ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre grâce à la popularité du bricolage par temps de pandémie. Sur les 14 premiers jours de novembre, début du quatrième trimestre, la croissance organique a toutefois ralenti, à 12,6%, en raison de l'impact des nouvelles mesures de confinement pour freiner la résurgence de l'épidémie de coronavirus, a noté Kingfisher, également propriétaire des magasins B&Q et Screwfix. L'action du groupe à la Bourse de Londres reculait de 3,5% à 288 pence en matinée, contre un repli de 0,69% pour l'indice FTSE 100 .FTSE . Les ventes de produits de bricolage sont dopées par la flexibilité offerte par le développement du télétravail qui permet aux consommateurs de réaliser plus facilement des travaux. "Notre croissance a été soutenue par une forte demande du marché car les consommateurs passent davantage de temps chez eux et se concentrent sur l'amélioration de leur (logement)", a souligné le directeur général, Thierry Garnier. Les incertitudes sur la pandémie et l'impact du nouveau confinement décidé dans plusieurs pays en Europe limitent cependant la visibilité à court terme, a indiqué Kingfisher. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 17,6% à taux de change constant à 3,5 milliards de livres (2,95 milliards d'euros). (James Davey; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées KINGFISHER LSE -2.57% FTSE 100 FTSE Indices -0.90%