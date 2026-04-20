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Hausse de 1,8% du chiffre d'affaires d'APRR au 1er trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 18:01

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 754,8 millions d'euros au 1er trimestre 2026, contre 741,7 millions d'euros au 1er trimestre 2025, soit une augmentation de 1,8 % ( 5,5 % pour Aliaé (A79)).


APRR et AREA affichent un trafic de 5 762 millions de km parcourus au 1er trimestre 2026, en baisse de -0,9 %.

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