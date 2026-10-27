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Haulotte anticipe un retour dans le vert de sa marge opérationnelle courante en 2026
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 18:27

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Le constructeur français d'engins de travaux publics a réalisé un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros au troisième trimestre 2026, stable sur un an, dans un environnement économique et géopolitique toujours incertain. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du spécialiste des nacelles élévatrices progressent de 4 %, à 398 millions d'euros, contre 384 millions d'euros un an plus tôt.

Cette croissance masque toutefois d'importantes disparités géographiques. L'Europe confirme son dynamisme avec une hausse de 16 % de son activité depuis le début de l'année, tandis que l'Amérique du Nord affiche une légère progression de 1 %. À l'inverse, les ventes reculent de 18 % en Asie-Pacifique et de 25 % en Amérique latine, dans des marchés toujours difficiles.

Par activité, les ventes d'engins progressent de 7 % à fin septembre, alors que la location et les services enregistrent des replis respectifs de 19 % et 3 %.

Malgré une visibilité limitée, Haulotte anticipe une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 5 % sur l'ensemble de l'exercice 2026. Le groupe prévoit également de renouer avec une marge opérationnelle courante positive, proche du niveau atteint au premier semestre.

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HAULOTTE GROUP
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