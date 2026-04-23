Hasbro reporte ses résultats trimestriels après un incident de cybersécurité

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(Ajout des actions et du contexte au paragraphe 3)

Hasbro HAS.O a annoncé jeudi des ventes au premier trimestre supérieures aux attentes des analystes, après que le fabricant de jouets a retardé ses résultats en raison d'un incident de cybersécurité.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché.

Hasbro a déclaré au début du mois qu'elle enquêtait sur un incident de cybersécurité après avoir identifié un accès non autorisé à son réseau à la fin du mois de mars.

L'entreprise s'attend à ce que les ventes préliminaires du premier trimestre augmentent de 3 à 5 %, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 2,5 %, selon les données compilées par LSEG.