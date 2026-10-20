Hasbro en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une forte demande dans le secteur des jeux vidéo

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(Mise à jour)

20 octobre - ** Les actions de Hasbro HAS.O , fabricant de Play-Doh, ont gagné jusqu'à 9,3% pour atteindre 107,71 dollars, leur plus haut niveau depuis près de sept ans

** La société revoit à la hausse ses prévisions annuelles , tablant sur une hausse du chiffre d’affaires des divisions Wizards et Digital Gaming, grâce à la forte demande pour "Magic: The Gathering" qui stimule la croissance à l’approche de la période cruciale des fêtes de fin d’année

** La société table sur une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 7% et 9% à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 5% à 7%

** La société table sur un bénéfice récurrent ajusté annuel compris entre 1,58 et 1,63 milliard de dollars, contre des prévisions antérieures de 1,45 à 1,50 milliard de dollars

** La société prévoit une croissance annuelle du chiffre d’affaires du segment Wizards et jeux numériques comprise entre 16% et 18%, contre une prévision antérieure de croissance à deux chiffres dans la partie basse de la fourchette

** Hasbro, qui a doublé ses objectifs de rachat d'actions, a également dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel et de BPA ajusté

** L'action de son concurrent Mattel MAT.O a également progressé d'environ 2%

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre HAS a progressé d’environ 20%