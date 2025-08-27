Harvest Midstream, propriété du fondateur de la société privée Hilcorp Energy, achète certains actifs de MPLX dans le secteur des pipelines pour un milliard de dollars

(Modification de l'ensemble des sources d'approvisionnement, ajout de détails et d'actions) par David French

Harvest Midstream, propriété du fondateur de la société privée Hilcorp Energy, a conclu un accord pour acquérir des actifs de collecte et de traitement de gaz naturel d'une valeur de 1 milliard de dollars auprès de MPLX MPLX.N , ont annoncé les deux sociétés mercredi.

Harvest, dont le siège est à Houston, détient des actifs intermédiaires dans plusieurs zones pétrolières et gazières, notamment en Alaska et dans le schiste de Bakken, dans le Dakota du Nord. Elle a été fondée par l'homme d'affaires milliardaire Jeff Hildebrand, qui possède également Hilcorp, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières privées des États-Unis.

Les actions de MPLX ont gagné plus de 1.4 % dans les échanges avant bourse. Reuters avait rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée , citant des personnes familières de l'affaire.

En vertu de l'accord, Harvest consacrera à MPLX environ 12 000 barils par jour de liquides de gaz naturel provenant de ces actifs pendant sept ans à partir de 2028.

L'accord avec MPLX permettra à Harvest d'étendre ses activités aux bassins de schiste d'Uinta et de Green River, qui s'étendent collectivement sur l'Utah, le Colorado et le Wyoming.

Harvest devrait acheter environ 1 500 miles (2 414 km) de gazoducs qui transportent le gaz naturel depuis la tête de puits jusqu'aux lignes plus importantes qui relient les consommateurs, ainsi que 1,2 milliard de pieds cubes par jour de capacité de traitement, ont déclaré les sociétés.

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

Pour MPLX, l'accord intervient alors que la société concentre davantage ses investissements sur le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique.

MPLX a réalisé pour environ 3,5 milliards de dollars d'acquisitions en 2025, selon un appel d'analystes du 5 août. L'activité s'est concentrée sur le bassin Permien et la plus récente a été l'accord d'achat de Northwind Midstream pour près de 2,4 milliards de dollars.

La société, ainsi que WhiteWater et d'autres partenaires, ont annoncé lundi la décision finale d'investissement pour le gazoduc Eiger Express, un nouveau gazoduc reliant le Permien aux installations d'exportation de la côte américaine du Golfe du Mexique.