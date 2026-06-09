Harley-Davidson va rapatrier la production du Revolution Max aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Harley-Davidson HOG.N a annoncé mardi qu'elle rapatriait aux États-Unis la production de la plateforme de moteurs Revolution Max destinée au marché nord-américain.
Le constructeur de motos utilise ce moteur sur ses modèles Sportster S, Nightster et Pan America 1250.
* Cette décision ramène également les opérations d'usinage, d'assemblage du groupe motopropulseur, de peinture et d'assemblage final des véhicules dans les usines de Harley-Davidson en Pennsylvanie et dans le Wisconsin.
* La société a indiqué que la transition de la production devrait être achevée avant le début de la production de l'année-modèle 2028, en 2027.
* Elle prévoit de produire plus de 100 000 motos sur son site de York, en Pennsylvanie, en 2027.
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