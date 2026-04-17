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Hapag-Lloyd s'abstient de passer par Ormuz pendant qu'elle évalue son ouverture
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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La compagnie maritime allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE s'abstiendra de passer par le détroit d'Ormuz pendant qu'elle évalue la récente annonce selon laquelle la voie navigable sera ouverte pour la période restante du cessez-le-feu.

"Nous commençons à évaluer la nouvelle situation et les risques qu'elle comporte", a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique. "Pour l'instant, nous nous abstenons donc de passer par le détroit."

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