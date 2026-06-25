Hapag-Lloyd a retiré tous ses navires du golfe

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Le groupe maritime Hapag-Lloyd a évacué tous ses navires bloqués dans le golfe après avoir procédé à une évaluation minutieuse de la situation sécuritaire et consulté les autorités compétentes, a déclaré jeudi un porte-parole de la compagnie.

“Tous les navires d’Hapag-Lloyd qui avaient été touchés par la fermeture temporaire du détroit d’Ormuz et qui attendaient dans le golfe Persique pour repartir ont désormais quitté la région du golfe en toute sécurité”, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la compagnie ne divulguerait pas davantage de détails pour des raisons de sécurité.