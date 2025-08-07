 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HanesBrands fait un bond en avant grâce au relèvement de ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions du fabricant de vêtements HanesBrands HBI.N ont augmenté d'environ 13,6 % à 4,74 $ ** La société augmente ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025 à environ 3,53 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,47 à 3,52 milliards de dollars ** La société augmente également ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025 à environ 0,66 $, contre une fourchette précédente de 0,51 $ à 0,55 $ ** HBI annonce un chiffre d'affaires de 991 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations du marché de 970 millions de dollars, grâce à des économies de coûts et à des initiatives de productivité

** La société annonce également un bénéfice par action ajusté de 0,24 $ pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 0,18 $, selon les données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé d'environ 41 % depuis le début de l'année

HANESBRANDS
4,705 USD NYSE +12,97%
