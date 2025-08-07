HanesBrands fait un bond en avant grâce au relèvement de ses prévisions de recettes annuelles

** Les actions du fabricant de vêtements HanesBrands HBI.N ont augmenté d'environ 13,6 % à 4,74 $ ** La société augmente ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2025 à environ 3,53 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,47 à 3,52 milliards de dollars ** La société augmente également ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025 à environ 0,66 $, contre une fourchette précédente de 0,51 $ à 0,55 $ ** HBI annonce un chiffre d'affaires de 991 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations du marché de 970 millions de dollars, grâce à des économies de coûts et à des initiatives de productivité

** La société annonce également un bénéfice par action ajusté de 0,24 $ pour le deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 0,18 $, selon les données compilées par LSEG

** Les actions ont baissé d'environ 41 % depuis le début de l'année