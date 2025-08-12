HanesBrands bondit après le rapport selon lequel Gildan Activewear du Canada acquiert la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de HanesBrands HBI.N augmentent de 18,43 % à 5,72 $ avant le marché

** Gildan Activewear du Canada GIL.TO est sur le point d'acquérir le fabricant de vêtements dans le cadre d'une transaction qui pourrait être évaluée à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, rapporte le FT , citant des personnes familières avec le sujet

** Les négociations sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine, selon le rapport, qui précise toutefois que l'acquisition pourrait ne pas être finalisée

** Depuis le début de l'année, HBI a baissé d'environ 40 %