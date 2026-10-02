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Hamilton Lane en hausse alors que Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 16:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Hamilton Lane HLNE.O , société de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés privés, progresse de 2,5% à 90,80 dollars

** Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 103 dollars

** HLNE est fortement exposée à la gestion de fortune privée et aux marchés hors États-Unis, qui pourraient connaître une croissance supérieure à la moyenne – Wells Fargo

** La société de courtage estime que HLNE présente un fort potentiel en cas de reprise du marché des investissements alternatifs, car elle est fortement exposée au canal de croissance de la gestion de fortune privée

** Le titre se négocie à 12,14 fois le bénéfice par action prévu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur qui s’établit à 10,67 – données LSEG

** 7 courtiers sur 8 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 1 recommande de « conserver »; le cours cible médian est de 108,50 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, HLNE affiche une hausse de 32,80% depuis le début de l'année

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