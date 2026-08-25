Halliburton remporte un contrat auprès de bp au Brésil

Le groupe parapétrolier Halliburton annonce avoir remporté un contrat intégré portant sur un ensemble complet de services auprès du géant énergétique bp, pour la première campagne d'évaluation d'une découverte dans le champ de Bumerangue, en eaux profondes au large du Brésil.

Le contrat comprend un ensemble intégré de services de forage visant à optimiser l'évaluation des réservoirs et à améliorer l'efficacité opérationnelle. L'automatisation LOGIX et les opérations à distance seront déployées afin d'améliorer l'efficacité et la cohérence de l'exécution.

"Ce contrat reflète la capacité de Halliburton à mener à bien des projets complexes en eaux profondes grâce à une combinaison de solutions numériques, de prestation de services intégrée et d'expertise locale", commente Francisco Tarazona, vice-président senior Amérique latine.

Cette collaboration vise à améliorer la production de pétrole et de gaz grâce à des solutions numériques et à la construction automatisée de puits. Les services et logiciels intégrés créent un flux de travail connecté, de la planification du puits à son exécution et à son évaluation.

Les données, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies avancées de forage fournissent des informations en temps réel qui permettent de prendre des décisions éclairées et d'assurer des performances cohérentes tout au long du développement des actifs en eaux profondes.