Halliburton progresse grâce à un bénéfice supérieur aux attentes au T4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N sont en hausse d'environ 2 % à 32,69 $ avant bourse ** La société dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à une demande soutenue de services et d'équipements sur les marchés internationaux

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 69 cents par action, contre 55 cents par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Les actions de HAL ont augmenté de 3,9 % en 2025