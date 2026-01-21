 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Halliburton progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 janvier - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N en hausse de 2,8 % à 32,96 dollars ** La société dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à une demande soutenue de services et d'équipements sur les marchés internationaux

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 69 cents par action, contre 55 cents par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG ** HAL déclare lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'elle développera ses activités au Venezuela une fois que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude du paiement, auront été résolues

** Je suis enthousiasmé par la formidable opportunité qui s'offre à Halliburton au Venezuela", a déclaré le directeur général Jeff Miller

** Les actions de HALont augmenté de 3,9 % en 2025

Valeurs associées

Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,390 USD NYSE +4,16%
Pétrole Brent
64,92 USD Ice Europ +1,44%
Pétrole WTI
60,39 USD Ice Europ +1,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes sortent du New York Stock Exchange (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en légère hausse, Trump s'exprime à Davos
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi après avoir enregistré la veille sa pire séance en trois ‍mois, les investisseurs analysant les déclarations du président Donald Trump à Davos dans un contexte de fortes turbulences géopolitiques et commerciales. ... Lire la suite

  • 56ème réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos
    A Davos, Trump réaffirme avec force sa volonté de prendre le contrôle du Groenland
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:58 

    Donald Trump a réitéré mercredi, dans ‍un discours prononcé au Forum économique mondial de Davos, sa volonté de ‌prendre le contrôle du Groenland, en dépit de l'opposition de ses alliés ​occidentaux. Le président américain a dit ⁠vouloir engager des négociations ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 20 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street jauge les propos de Trump sur le Groenland
    information fournie par AFP 21.01.2026 15:58 

    La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soupesant les nouvelles déclarations de Donald Trump sur le Groenland, au lendemain d'une forte baisse initiée par les menaces douanières du président américain. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,60%, l'indice ... Lire la suite

  • Logo de Lactalis à Laval
    Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
    information fournie par Reuters 21.01.2026 15:56 

    Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la ‍marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. Selon un communiqué de Lactalis Nutrition ‌Santé, filiale spécialisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank