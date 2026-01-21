Halliburton progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 janvier - ** Les actions de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N en hausse de 2,8 % à 32,96 dollars ** La société dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à une demande soutenue de services et d'équipements sur les marchés internationaux

** Le bénéfice ajusté du quatrième trimestre s'élève à 69 cents par action, contre 55 cents par action estimés par les analystes - données compilées par LSEG ** HAL déclare lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats qu'elle développera ses activités au Venezuela une fois que les conditions commerciales et juridiques, y compris la certitude du paiement, auront été résolues

** Je suis enthousiasmé par la formidable opportunité qui s'offre à Halliburton au Venezuela", a déclaré le directeur général Jeff Miller

** Les actions de HALont augmenté de 3,9 % en 2025