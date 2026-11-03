Halliburton mise sur l'IA pour guider les choix d'investissement dans l'énergie

Prestataire de services pétroliers mondiaux, Halliburton a présenté Agile Asset Management (AAM), une solution cloud issue de sa gamme Landmark et optimisée par l'intelligence artificielle (IA). Elle permet aux entreprises du secteur pétrolier et gazier d'évaluer les différents scénarios de développement et d'identifier le projet d'investissement optimal.

En reliant les flux de travail liés au sous-sol, aux puits, aux installations de surface et aux aspects économiques, AAM donne la possibilité aux équipes de comparer différentes options au regard des critères de l'entreprise et de prendre des décisions éclairées, traçables et fondées sur les données, sur toute la durée d'exploitation des actifs.

AAM s'appuie sur une IA propriétaire pour décloisonner et croiser les données et processus métiers entre les différentes disciplines. Une IA agentique facilite la recherche de données, les contrôles qualité et l'orientation des utilisateurs, offrant ainsi aux spécialistes un accès à des informations plus complètes et permettant aux équipes de réduire considérablement les délais entre l'étude préliminaire et la décision d'investissement. L'analyse scientifique et l'arbitrage de la direction demeurent quant à eux au coeur de la démarche.

Grâce à son architecture ouverte, la solution s'interface aussi bien avec les applications d'Halliburton qu'avec des logiciels tiers ou développés en interne, facilitant ainsi le partage d'informations autour d'un flux de travail commun.