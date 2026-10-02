Halliburton exclut toute implication dans le projet pétrolier Sea Lion face au contrôle de l'Argentine

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Halliburton HAL.N a déclaré vendredi avoir informé les autorités argentines qu'elle ne participerait pas au projet pétrolier offshore Sea Lion ni aux activités d'exploration et de production d'hydrocarbures dans les îles Falkland, connues en Argentine sous le nom de Malouines, ou aux alentours de celles-ci.

Le prestataire de services pétroliers a ajouté que les autorités fédérales argentines avaient soulevé des questions concernant l'implication potentielle de l'entreprise dans le projet ainsi que l'application de la législation existante et proposée relative aux activités menées sur ce territoire contesté.

Voici plus de détails:

* Cette déclaration intervient alors que le président argentin Javier Milei intensifie la revendication de son pays sur les îles Falkland en annonçant son intention de sanctionner les entreprises impliquées dans l’exploitation pétrolière autour de ce territoire d’outre-mer britannique.

* En septembre, M. Milei a présenté un projet de loi visant à sévir contre les entreprises opérant dans les îles Malouines, ce qui pourrait aggraver les tensions avec le Royaume-Uni au sujet de ce territoire contrôlé par la Grande-Bretagne mais revendiqué par l’Argentine.

* Le gisement pétrolier Sea Lion , situé à environ 140 miles au nord des îles Malouines, recèlerait, selon les estimations, 1,7 milliard de barils de pétrole.

* L’Argentine s’oppose à ce projet depuis sa découverte en 2010, date à laquelle elle a déclaré illégaux les forages sur ce gisement.