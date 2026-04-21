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Halliburton double ses bénéfices grâce à la demande de services pétroliers en Amérique latine et en Europe
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Halliburton HAL.N a déclaré mardi que le bénéfice du premier trimestre avait plus que doublé, la demande soutenue en Amérique latine et sur les marchés européens ayant permis de compenser un ralentissement de l'activité au Moyen-Orient dû à la guerre en Iran.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment international du fournisseur de services pétroliers a légèrement augmenté pour atteindre 3,3 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique latine a bondi de près de 22 % pour atteindre 1,09 milliard de dollars.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran ont entraîné la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire, faisant bondir les prix du pétrole de plus de 94 % en séquentiel au cours du premier trimestre.

Toutefois, pour les fournisseurs de services pétroliers tels que Halliburton, la hausse des prix du pétrole ne s'est pas traduite par une augmentation de la demande de leurs services et équipements, car les producteurs de pétrole ont adopté une attitude plus prudente au lieu d'augmenter leurs activités de forage.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 5,4 milliards de dollars.

Halliburton a déclaré que le bénéfice net attribuable à la société était de 461 millions de dollars, soit 55 cents par action, pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 204 millions de dollars, soit 24 cents par action, un an plus tôt.

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