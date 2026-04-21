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Halliburton dépasse ses estimations de bénéfices grâce à la demande de services pétroliers en Amérique latine et en Europe
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Halliburton HAL.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre, la demande soutenue en Amérique latine et en Europe ayant permis de compenser un ralentissement de l'activité au Moyen-Orient dû à la guerre en Iran.

Le chiffre d'affaires du segment international du fournisseur américain de services pétroliers a légèrement augmenté pour atteindre 3,3 milliards de dollars, grâce à une hausse de 22 % en Amérique latine et de 11 % en Europe et en Afrique.

Le chiffre d'affaires total a légèrement diminué pour atteindre 5,4 milliards de dollars au cours du trimestre, le chiffre d'affaires du Moyen-Orient ayant baissé de 12,7 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars.

Halliburton et ses concurrents n'ont pas encore profité de la hausse des prix du pétrole due aux perturbations causées par les attaques sur les infrastructures au Moyen-Orient et la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran, les producteurs ayant adopté une attitude plus prudente au lieu d'intensifier leurs activités de forage.

La société a déclaré que le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a chuté de 4,5 % pour atteindre 2,14 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, en raison d'une baisse de l'activité de stimulation et d'une diminution de l'activité d'extraction artificielle.

Halliburton a enregistré un bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes s'attendaient à 50 cents, selon les estimations compilées par LSEG.

Le conflit au Moyen-Orient a eu un impact d'environ 2 cents à 3 cents sur le bénéfice par action du premier trimestre, a déclaré Halliburton.

Son grand rival SLB SLB.N a fait état d'un impact de 6 à 9 cents par action sur les bénéfices, après que l'entreprise phare du secteur a suspendu ses déplacements et démobilisé ses opérations au Moyen-Orient.

Les actions de Halliburton étaient en hausse marginale à 36,88 dollars dans les échanges de pré-marché.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
59,8500 USD NASDAQ +1,15%
Gaz naturel
2,69 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
38,250 USD NYSE +4,31%
Pétrole Brent
98,84 USD Ice Europ +5,37%
Pétrole WTI
90,41 USD Ice Europ +0,89%
SLB
53,100 USD NYSE +1,69%
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