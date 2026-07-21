Halliburton dépasse les prévisions grâce à la demande en services pétroliers en Europe et en Amérique latine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe pour établir une comparaison avec les estimations; ajout de détails sur les résultats aux paragraphes 6 à 12)

Halliburton HAL.N a légèrement dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, la demande soutenue pour ses équipements pétroliers en Amérique latine, en Europe et en Afrique ayant compensé le ralentissement de l’activité au Moyen-Orient dû à la guerre en Iran.

Le conflit au Moyen-Orient a dominé les marchés de l’énergie cette année, les flambées de violence répétées maintenant cette région productrice de pétrole cruciale en état d’alerte, même si les prix du pétrole brut n’ont pas grimpé en flèche comme on le craignait au début de la guerre en février.

La société, qui a donné le coup d’envoi de la saison des résultats pour les prestataires de services pétroliers, a indiqué que son chiffre d’affaires au Moyen-Orient avait chuté de près de 11 % pour s’établir à 1,3 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre, principalement en raison d’une baisse d’activité au Koweït, en Irak et au Qatar.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires a progressé de près de 15 % pour atteindre 1,12 milliard de dollars, grâce à l’intensification des activités de stimulation en Argentine et au Mexique, ainsi qu’à la hausse des ventes d’outils de complétion au Mexique.

La reprise de l’activité dans tous les secteurs de services en mer du Nord et l’intensification des activités de forage en Namibie et en Égypte ont permis de porter le chiffre d’affaires en Europe et en Afrique à 1,02 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires total de Halliburton a progressé à 5,71 milliards de dollars, contre 5,51 milliards un an plus tôt.

L'action de la société reculait de 3,3 % avant l'ouverture de la Bourse.

Sur une base ajustée, Halliburton a annoncé un bénéfice net de 55 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant de justesse les prévisions des analystes qui tablaient sur 54 centimes par action, selon les données de LSEG.

Plus tôt cette année, la société avait indiqué que le conflit au Moyen-Orient réduirait son bénéfice par action du deuxième trimestre d’environ 7 à 9 cents, après une baisse de 2 à 3 cents au cours de la période précédente.

SLB SLB.N , premier prestataire de services pétroliers, doit publier ses résultats vendredi, tandis que Baker Hughes

BKR.O clôturera la saison des résultats trimestriels dimanche.