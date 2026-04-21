Halliburton affiche un bénéfice plus élevé au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Halliburton HAL.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, la demande soutenue en Amérique latine et sur les marchés européens ayant permis de compenser un ralentissement de l'activité au Moyen-Orient dû à la guerre en Iran.

Le fournisseur américain de services pétroliers a déclaré que le bénéfice net attribuable à la société était de 461 millions de dollars, soit 55 cents par action, pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 204 millions de dollars, soit 24 cents par action, un an plus tôt.