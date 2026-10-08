Hallador bondit après avoir signé des contrats d'électricité d'une valeur d'environ 700 millions de dollars

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8 octobre - ** L'action du producteur d'électricité Hallador Energy HNRG.O affiche une hausse de 4,9% à 14,32 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir conclu des contrats de capacité et d'énergie d'une durée de six ans avec un fournisseur d'électricité noté « investment grade », portant sur des livraisons de juin 2029 à mai 2035

** Elle précise que ces contrats devraient générer environ 700 millions de dollars de chiffre d’affaires sur toute la durée du contrat

** La société précise que ces accords portent le montant total de son carnet de commandes à terme à environ 3 milliards de dollars

** La société prévoit que le chiffre d’affaires lié à la capacité et à l’énergie sous contrat passera de 46 dollars par mégawattheure en 2026 à 73 dollars par mégawattheure d’ici 2030

** À la clôture d’hier, l’action HNRG affichait une baisse de 28,3% depuis le début de l’année