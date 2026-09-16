Haleon, le fabricant de l'Advil, stimule ses ventes aux États-Unis en ciblant les consommateurs de médicaments amaigrissants

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par Richa Naidu

La société de santé grand public Haleon HLN.L a enregistré une hausse de ses ventes de produits destinés à lutter contre les effets secondaires des médicaments amaigrissants aux États-Unis, a annoncé l'entreprise, tirant parti de la popularité croissante des traitements à base de GLP-1.

Des médicaments tels que le Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO , le Zepbound d’Eli Lilly LLY.N et le Foundayo aident les personnes à perdre du poids en imitant une hormone qui procure une sensation de satiété.

Les effets secondaires potentiels de ces médicaments à base de GLP-1 comprennent des nausées, des vomissements, de la constipation et de la diarrhée. Certaines personnes souffrent également de douleurs abdominales et de crampes d’estomac.

Haleon, qui fabrique les comprimés antidouleur Advil, les comprimés contre l’indigestion TUMS et les gels d’hygiène bucco-dentaire Biotène, a déclaré qu’elle collaborait avec des enseignes américaines, notamment CVS Pharmacy CVS.N , afin de placer ses produits dans des espaces spécialement dédiés aux utilisateurs de médicaments à base de GLP-1, ainsi que dans les rayons habituels des magasins.

"Ce double placement, à la fois dans les rayons principaux et dans les espaces dédiés au GLP-1, génère une hausse moyenne des ventes de 24 % par magasin", a déclaré un porte-parole de Haleon à propos de cette stratégie, qui n’avait pas encore été rendue publique. Cette augmentation des ventes a été enregistrée au premier trimestre de l’année.

"Haleon occupe la majeure partie de l’espace de rayon dédié au GLP-1 chez CVS", a ajouté le porte-parole, soulignant que les articles sélectionnés et présentés sur les rayons dédiés au GLP-1 dans les magasins affichent de meilleurs résultats que les mêmes articles dans les magasins qui n’en disposent pas.

Selon la société d’analyse Gallup, environ 11 % des Américains prennent des médicaments amaigrissants à base de GLP-1.

"CVS Pharmacy a élargi son assortiment de produits et met en avant les produits en vente libre de la marque CVS et des marques nationales afin de faciliter la gestion des effets secondaires", a déclaré le distributeur dans un communiqué, sans répondre directement aux commentaires de Haleon.

Haleon, société cotée à la Bourse de Londres, a également discuté de sa stratégie de commercialisation du GLP-1 en magasin avec les géants de la grande distribution Walmart WMT.O et Target TGT.N , a ajouté le porte-parole de Haleon, sans toutefois dévoiler l’issue de ces discussions.