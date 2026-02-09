Hain Celestial s'effondre après une perte au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de la société de produits biologiques et naturels Hain Celestial Group HAIN.O chutent d'environ 19 % à 1,0099 $

** La société affiche une perte ajustée de 3 cents par action pour le T2, contre un bénéfice de 8 cents il y a un an

** Les ventes nettes du 2ème trimestre ont chuté à 384,1 millions de dollars, contre 411,5 millions de dollars l'année dernière

** Les marges ont principalement été affectées par la hausse des coûts, la faiblesse des volumes et la mauvaise absorption des coûts fixes, selon la société

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 7 %, y compris les mouvements de la séance