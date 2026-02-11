Espagne: des milliers d'agriculteurs avec leurs tracteurs à Madrid contre l'accord UE-Mercosur

La manifestation des agriculteurs espagnols contre contre l'accord commercial Mercosur, à Madrid le 11 février 2026. ( AFP / Thomas COEX )

Plusieurs milliers d'agriculteurs et des centaines de tracteurs, ont défilé mercredi dans le centre-ville de Madrid contre l'accord commercial signé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, dénonçant "concurrence déloyale" et menaces sur la "souveraineté alimentaire".

L'Espagne fait partie, avec la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne, des principales puissances agricoles en Europe, dans un contexte de difficultés croissantes pour ce secteur qui pèse environ 2,5% du PIB national, selon des chiffres officiels.

Arrivés en cinq groupes, les tracteurs ont convergé vers le centre de Madrid et parcouru ensemble le trajet entre une grande place et le ministère de l'Agriculture, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Non au Mercosur, non à notre ruine", "La campagne espagnole n'est pas à vendre", ou encore "La campagne meurt", pouvait-on lire sur les banderoles et les pancartes des manifestants.

"Si le secteur agricole s'effondre, cela va toucher directement tous les citoyens", a alerté Miguel Ángel Aguilera, président de l'organisation agricole Unaspi.

Avec l'accord UE-Mercosur, qui doit créer une des plus grandes zones de libre-échange du monde avec plus de 700 millions de consommateurs en incluant l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, les Espagnols seront amenés, selon lui, à "consommer des produits de moins bonne qualité".

"Nous allons perdre la souveraineté alimentaire, il n'y aura plus de concurrence", a-t-il poursuivi.

Selon la délégation du gouvernement, l'équivalent de la préfecture, le défilé comptait 367 tracteurs et 2.500 manifestants.

Au même moment, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, fervent défenseur de l'accord commercial, l'a qualifié face aux députés d'"excellente nouvelle".

Le dirigeant socialiste a toutefois assuré que "des mécanismes de compensation" seraient mis en place pour les agriculteurs les plus impactés et "des clauses de sauvegarde agricoles", aussi, pour compliquer "l'entrée (sur le marché européen) de produits" en provenance des pays du Mercosur s'il est jugé "qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, nuire à nos producteurs".

Mais les inquiétudes restent tenaces au sein du monde agricole espagnol, les organisations à l'origine de la manifestation à Madrid dénonçant dans un communiqué la "fin de la souveraineté alimentaire" avec "de grands déséquilibres ainsi qu'une concurrence déloyale avec des pays tiers".

Face à l'opposition de nombreux agriculteurs dans plusieurs pays, le Parlement européen a voté le 21 janvier pour saisir la Cour de justice de l'UE, un revers pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, principale artisane de ce traité qui supprime les droits de douane sur plus de 90% des échanges bilatéraux.

La CJUE devra maintenant vérifier si l'accord, signé en janvier au Paraguay après plus de 25 ans de négociations, est conforme aux traités européens ou s'il doit être retoqué.