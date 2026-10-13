Haffner Energy et Mundi Energies consolident leur alliance stratégique et financière

Dans un contexte d'accélération industrielle et commerciale, Haffner Energy et Mundi Energies ont convenu de mobiliser 8 millions d'euros, soit la totalité du programme d'investissement en fonds propres d'un montant maximal de 10 MEUR annoncé le 27 juillet dernier dont une première séquence de 2 MEUR a déjà été intégralement réalisée.

Cette décision intervient après la réalisation de la condition contractuelle permettant le regroupement des séquences : le cours de l'action Haffner Energy a atteint ou dépassé 0,80 EUR pendant trois séances de bourse consécutives. L'accord conclu entre les parties prévoit, lorsque cette condition est satisfaite, la possibilité de regrouper une ou plusieurs séquences à l'initiative de Haffner Energy ou des Investisseurs.

Les partenaires ont néanmoins décidé de procéder à deux émissions distinctes de 4 MEUR, plutôt qu'à une émission unique de 8 MEUR, afin de limiter autant que possible l'effet dilutif du programme pour les actionnaires existants, prenant en considération l'actuelle tendance haussière du cours et les besoins en trésorerie de la société pour assurer son déploiement industriel.

Une première émission de 4 MEUR

Le prix de chaque émission étant déterminé sur la base du cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) des trois séances de bourse précédant sa réalisation, cette structuration permettra notamment de préserver, au bénéfice des actionnaires existants, l'effet d'une éventuelle évolution favorable du cours de l'action entre les deux émissions.

Elle sera réalisée au prix unitaire de 0,5204 EUR par action, correspondant à 70% du cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action Haffner Energy constaté au cours des trois dernières séances de bourse jusqu'au 12 octobre 2026 inclus, conformément aux modalités du programme.

Le mécanisme contractuel prévoit en effet un prix d'émission correspondant à 70% du VWAP des trois séances de référence et l'attribution d'un BSA pour chaque action nouvelle.

Cette émission entraîne une dilution d'environ 3,9% pour les actionnaires existants, hors exercice des bons de souscription d'actions (BSA).

Chaque action nouvelle souscrite sera assortie d'un BSA donnant droit à la souscription d'une action Haffner Energy au prix de 0,9665 euro. Les BSA seront émis à la date du règlement-livraison des actions nouvelles et seront exerçables à l'issue d'une période d'environ trois mois.

Compte tenu des modalités techniques de l'opération, le règlement-livraison devrait intervenir environ dix jours calendaires après la date de souscription.

Les BSA n'étant pas exercés dans le cadre de la présente augmentation de capital, leur exercice éventuel n'est pas pris en compte dans le taux de dilution de 3,9% indiqué ci-dessus.

La seconde émission, également d'un montant de 4 MEUR, interviendra d'ici la fin du mois de novembre 2026. Son prix de souscription sera déterminé selon les mêmes modalités, sur la base du VWAP des trois séances de bourse précédant sa réalisation.

Incidence de la première émission sur la participation des actionnaires

La présente émission de 4 MEUR entraîne une dilution d'environ 3,9%, hors exercice des BSA. Elle permettra à Haffner Energy de garantir sa trésorerie et d'accélérer le déploiement de ses technologies.

Les BSA attachés aux actions nouvelles ne sont pas exercés dans le cadre de la présente augmentation de capital et ne pourront être exercés qu'à l'issue de la période prévue à cet effet. Leur exercice éventuel entraînerait une dilution complémentaire.

Haffner Energy accélère son partenariat au Canada avec Mundi Energies

En outre, Haffner Energy annonce une nouvelle accélération de son partenariat stratégique avec Mundi Energies au Canada. Elle est marquée par la réservation de 40 modules C-iB dans le cadre du programme CORE100 et par la décision conjointe des partenaires de porter à son terme l'exécution du programme d'investissement en fonds propres annoncé en juillet dernier.

Face à la forte accélération des projets identifiés au Québec, Mundi Énergies a fait évoluer l'architecture de ses futurs complexes multi-énergies, précédemment dénommés Carrefours multi-énergies, afin d'accélérer et standardiser leur déploiement. Alors que les premiers projets étaient envisagés autour de grandes unités conçues spécifiquement, Mundi Énergies s'appuiera désormais sur une approche modulaire s'appuyant notamment sur les solutions C-iB proposées par Haffner Energy dans le cadre de CORE100.

La réservation de 40 modules, qui représente un montant de 333 000 euros, marque un tournant stratégique : elle garantit à Mundi Energies la capacité industrielle nécessaire pour déployer ses deux premiers complexes multi-énergies d'envergure au Québec. Grâce à l'architecture modulaire et flexible permise par C-iB, chaque site pourra adapter sa puissance et sa configuration aux besoins énergétiques et industriels spécifiques de son territoire.