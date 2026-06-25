Haffner Energy confirme sa feuille de route

Le spécialiste des solutions de production d'hydrogène renouvelable et de carburants durables présente des résultats annuels estimés en amélioration et mise sur le lancement commercial de sa nouvelle plateforme technologique pour accélérer son développement international.

Haffner Energy annonce des résultats estimés pour l'exercice 2025-2026, avec un chiffre d'affaires de 1,337 MEUR, un excédent brut d'exploitation (EBE) en amélioration de 18,3% à -8,88 MEUR et un résultat net estimé à -7,54 MEUR, dans l'attente de la finalisation de l'audit des comptes.

La société poursuit le déploiement de sa feuille de route avec la mise en service de la génération H6 sur son site de Marolles, dont la qualification indépendante est attendue avant le lancement commercial des premières unités. Elle a également prolongé la période de réservation de son programme CORE100, qui vise la fabrication standardisée de 100 unités C-iC et représente plus de 300 MEUR d'activité potentielle sur 3 ans.

Haffner Energy met aussi en avant ses avancées à l'international, avec une coentreprise au Canada, des projets en Inde destinés notamment aux centres de données et la poursuite de développements en Europe et en Amérique du Nord.

Enfin, la société indique avoir levé 2,51 MEUR au 31 mars 2026 dans le cadre de son programme OCEANE-BSA et confirme vouloir accélérer le déploiement commercial de ses solutions de production de gaz renouvelables, d'hydrogène renouvelable et de carburants durables.

Le titre Haffner Energy a conclu la séance sur un repli de 6,5%, à 0,22 EUR, mais signe toujours une progression de l'ordre de 320% depuis le début de l'année.