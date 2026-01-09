Haemonetics augmente après l'achat de Vivasure pour 185 millions d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Haemonetics HAE.N chutent de 1,7 % à 84,04 $

** Co déclare avoir acquis la société irlandaise Vivasure Medical dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 185 millions d'euros (215 millions de dollars)

** Co déclare qu'il paiera 100 millions d'euros d'avance et jusqu'à 85 millions d'euros liés à la réalisation de certaines étapes

** Vivasure Medical, basée en Irlande, fabrique des dispositifs de fermeture de vaisseaux utilisés après des interventions sur le cœur et les vaisseaux sanguins - HAE

** Le patch "PerQseal Elite" de Vivasure scelle les vaisseaux sans points de suture; approuvé en Europe, l'approbation des États-Unis est en cours - HAE

** La société déclare que l'accord vise à élargir son portefeuille de produits hospitaliers et à renforcer sa position de leader sur le marché

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% au cours de l'année écoulée

(1 $ = 0,8591 euro)