 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Haemonetics augmente après l'achat de Vivasure pour 185 millions d'euros
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Haemonetics HAE.N chutent de 1,7 % à 84,04 $

** Co déclare avoir acquis la société irlandaise Vivasure Medical dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 185 millions d'euros (215 millions de dollars)

** Co déclare qu'il paiera 100 millions d'euros d'avance et jusqu'à 85 millions d'euros liés à la réalisation de certaines étapes

** Vivasure Medical, basée en Irlande, fabrique des dispositifs de fermeture de vaisseaux utilisés après des interventions sur le cœur et les vaisseaux sanguins - HAE

** Le patch "PerQseal Elite" de Vivasure scelle les vaisseaux sans points de suture; approuvé en Europe, l'approbation des États-Unis est en cours - HAE

** La société déclare que l'accord vise à élargir son portefeuille de produits hospitaliers et à renforcer sa position de leader sur le marché

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~3% au cours de l'année écoulée

(1 $ = 0,8591 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HAEMONETICS
84,340 USD NYSE +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank