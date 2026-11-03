Hack de Binance : comment la Corée du Nord tente de blanchir les milliards de dollars volés

Hack de Binance : comment la Corée du Nord tente de blanchir les milliards de dollars volés

Après avoir dérobé plus de 6 milliards de dollars à Binance, les hackers nord-coréens multiplient les transactions pour blanchir leur butin. Eric Jardine, directeur de la recherche chez Chainalysis, décrypte pour Cryptoast une opération d'une ampleur inédite, qui pourrait durer plusieurs années.

Un blanchiment automatisé à une échelle inédite

Depuis le piratage de Binance, le 29 octobre, les hackers multiplient les transferts pour brouiller la piste des 6,43 milliards de dollars volés. Selon Elliptic, environ 12 000 portefeuilles sur 11 blockchains ont été utilisés en moins de quatre jours, pour plus de 40 000 transactions.

Chainalysis, société spécialisée dans l'analyse des blockchains, suit ces mouvements. Son directeur de la recherche, Eric Jardine, interrogé par Cryptoast, décrit des méthodes inédites.

Nous observons des schémas de blanchiment jamais vus auparavant. Des milliers de transactions en si peu de temps suggèrent que les attaquants utilisent l'automatisation pour brouiller la piste des fonds. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Les sommes circulent entre des adresses déjà utilisées. Sur Tron, certaines reçoivent systématiquement 1 TRX, puis d'autres fonds, avant de tout retransférer : un processus vraisemblablement programmé.

Les hackers disposent de trop d'argent pour que leurs circuits de blanchiment habituels puissent l'absorber. Cela accroît leur besoin de multiplier les couches de transactions pour dissimuler l'origine des fonds. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Le butin pourrait donc passer par davantage de bridges, de plateformes de swap et de services d'échange instantané. Pour suivre ces circuits, Chainalysis mobilise également l'IA.

Nos enquêteurs suivent de nouveaux mécanismes de blanchiment automatisés grâce à nos capacités d'intelligence artificielle, capables de rivaliser avec la vitesse et la sophistication des blanchisseurs. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Près de 3 milliards de dollars déjà bloqués

Malgré cette sophistication, Elliptic estime à 2,85 milliards de dollars, soit 44 % du butin, les fonds gelés ou saisis.

Ce qui a fait la différence, c'est la rapidité avec laquelle les défenseurs ont réagi. Le gel des stablecoins a commencé moins d'une heure après le début des sorties de fonds de Binance. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Émetteurs de stablecoins, autorités et entreprises spécialisées ont partagé leurs informations en temps réel.

Le secteur a déjà réussi à récupérer des fonds après des piratages majeurs, et chaque opération a renforcé sa capacité à réagir rapidement. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Les sommes gelées ne sont cependant pas forcément déjà restituées à Binance.

Un blanchiment qui pourrait durer des années

Les hackers ont commencé à utiliser des techniques de mélange de Bitcoin, notamment des transactions CoinJoin. Le précédent de Bybit, piraté en février 2025, montre que le blanchiment peut prendre beaucoup de temps.

Les équipes chargées de blanchir les fonds volés à Bybit n'ont pas encore entièrement terminé leur travail. Nous nous attendons à une trajectoire similaire, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

La récupération des milliards restants demeure donc très incertaine, même si les enquêteurs continuent de suivre leurs mouvements.

Déplacer des cryptomonnaies volées ne signifie pas que leur trace disparaît. Nous continuons à suivre les fonds et à travailler avec nos partenaires pour identifier les possibilités de les geler ou de les récupérer. Nous ne pouvons toutefois garantir combien sera finalement récupéré, ni à quel moment. Eric Jardine directeur de la recherche chez Chainalysis

Sources : Elliptic , Chainalysis