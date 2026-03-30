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Hachette Group : 261 postes menacés chez Prisma Media
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 14:46

Prisma Media, qui fait partie de Louis Hachette Group, né fin 2024 de la scission de Vivendi, a annoncé ce lundi un plan de suppression de 261 postes sur 650 au total.

Le groupe Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France, a annoncé aux représentants du personnel un projet de suppression de 261 postes, soit près de 40% de ses effectifs, selon la CGT.

Repris il y a six mois par des proches de Vincent Bolloré, le groupe a placé depuis septembre Serge Nedjar à la tête des rédactions, tandis que Gérald-Brice Viret en assure la vice-présidence.

Les syndicats dénoncent un plan social d'ampleur, qualifié de "vrai carnage" par la CGT.

Une assemblée générale du personnel est prévue dans l'après-midi, où la direction doit s'exprimer. Environ 90 postes de journalistes sont concernés.

Prisma Media édite de nombreux titres, parmi lesquels Capital, Géo, Femme Actuelle, Voici ou encore Télé-Loisirs. Le groupe s'est également renforcé début décembre avec le rachat de Ici Paris et France Dimanche à CMI France, contrôlé par Daniel Kretinsky. Dans le cadre de sa réorganisation, plusieurs déclinaisons et hors-séries doivent être arrêtés, à l'image de Géo Histoire et Femme Actuelle Jeux.

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