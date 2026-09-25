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H126. Quoi de neuf sous le soleil ? Pas grand-chose. (Crossject)
information fournie par AlphaValue 25/09/2026 à 12:20
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H126. Quoi de neuf sous le soleil ? Pas grand-chose.

PUBLICATION RES./CA

Les chiffres du S126 sont éclipsés par le lancement attendu de Zepizure. La baisse de €4,1m des paiements de la BARDA explique la diminution du résultat net. La dette nette recule à €7,8m (augmentation de capital de €15m et conversion obligataire de €2m). Le rythme de consommation de trésorerie demeure proche de 1 M€ par mois. Le financement de la BARDA a été prolongé jusqu’en 2030 et porté à USD48m. En revanche, aucun calendrier précis ne se dégage concernant le dépôt du dossier Zepizure. L’absence de conférence téléphonique avec les analystes — sauf erreur de notre part — suscite des interrogations quant à la qualité de la communication financière auprès des marchés.

ACTUALITÉ

Crossject a publié ses résultats du S1 2026. Le chiffre d’affaires s’établit à €4,8m contre €8,0m, tandis que le résultat opérationnel ressort à €-8,9m contre €-5,1m et le résultat net à €-8,6m contre €-4,9m. La trésorerie brute à fin S126 atteint €12,3m, en hausse par rapport à €5,1m à fin 2025, portée par une augmentation de capital de €15m réalisée en mai ainsi que par des conversions obligataires.

ANALYSE

Les chiffres actuels en tant que tels revêtent une portée limitée, le groupe concentrant ses priorités sur le lancement futur de Zeneo. La baisse du résultat net s’explique par la diminution des versements de BARDA (€-4,1 m) au S1. Hors ces paiements, les résultats seraient demeurés globalement stables par rapport à l’exercice précédent, en l’absence de chiffre d’affaires.

Le contrat BARDA a été prolongé jusqu’en 2030, avec un relèvement à US$48,0m (+US$4,7m) des financements non dilutifs destinés à une étude clinique pédiatrique pour Zepizure, comme annoncé hier.

La dette nette a fortement reculé, passant de €17,4m à €7,8m, principalement sous l’effet d’une augmentation de capital de €15m réalisée en mai et d’une conversion obligataire de 2 M€. En conséquence, le nombre total d’actions est passé d’environ 50m à la clôture de l’exercice FY25 à environ 60m au S126. Le cash burn demeure proche de €1m par mois, incluant le remboursement d’environ €2m d’avances.

Le rapport complet du S126 sera disponible le 30 octobre.

Au cours du S126, CROSSJECT a poursuivi les travaux réglementaires relatifs à Zepizure en collaboration avec BARDA. Le groupe fait état d’échanges fréquents et techniques, centrés sur le dossier de soumission réglementaire ainsi que sur les exigences associées en matière de fabrication et de qualification. Toutefois, aucune échéance précise de dépôt n’a été communiquée, malgré des indications antérieures visant une cible de fin d’année. L’absence de calendrier clair est préoccupante, dans la mesure où le processus est largement piloté par BARDA, ce qui laisse à CROSSJECT une marge de manœuvre limitée.

Sur le plan de la communication financière, aucune conférence analystes n’a été organisée — sauf erreur de notre part — ce qui n’est pas optimal pour la gestion de la relation avec les marchés. Cela interroge également l’affirmation du groupe quant à son « engagement » et à sa « visibilité » auprès de la communauté financière.

IMPACT

La réduction de l’endettement a été obtenue au détriment des actionnaires minoritaires, via une dilution. En dehors de cet élément, le communiqué ne comporte pas d’informations significatives. Selon nous, le lancement attendu de Zepizure, après dépôt du dossier et obtention de l’approbation de la FDA, n’interviendra pas cette année. Nous réviserons nos projections à la baisse, en reportant le lancement commercial de Zepizure à l’exercice 2027 au plus tôt.

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CROSSJECT
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Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2026 à 12:20:16.

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