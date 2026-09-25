Le pape s'inquiète de la loi sur la fin de vie, "offre de mort programmée"

Le pape Léon se rend en France

En visite à ‌Paris, le pape Léon XIV a réaffirmé vendredi l'opposition de ​l'Église catholique à l'aide médicale à mourir, peu après le vote en France d'une loi controversée sur le droit à mourir ​dans la dignité à destination des personnes atteintes de maladies incurables.

Si le pape américain ​n'a pas mentionné explicitement cette ⁠nouvelle loi dans son discours à l'Elysée, il a mis ‌en garde contre le danger de "détourner la science et la technologie en entreprises lucratives", citant la gestation pour ​autrui et l'aide ‌médicale à mourir.

"Je réaffirme avec force que la ⁠protection du droit à la vie constitue le fondement indispensable de tous les autres droits humains", a déclaré le pape devant ⁠le président français ‌Emmanuel Macron et un parterre de personnalités dans la ⁠salle des fêtes de la présidence de la République.

"Je ‌suis parfois préoccupé par ces tendances de la société ⁠qui risquent de détourner la science et la ⁠technologie en entreprises ‌lucratives, promouvant les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l'achat ​d'organes ou l'offre de mort ‌programmée", a-t-il ajouté.

La loi du 18 août 2026 crée un droit à l'aide à ​mourir pour les malades majeurs souffrant d'une affection grave en ayant exprimé la demande, sous certaines conditions.

La gestation ⁠pour autrui est interdite en France, mais la Cour de cassation a statué que les enfants nés de cette manière à l'étranger devaient être considérés en droit comme les enfants de leurs parents d'intention.

(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau à Paris, édité par ​Benoit Van Overstraeten)