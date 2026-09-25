Le pape s'inquiète de la loi sur la fin de vie, "offre de mort programmée"

Le pape Léon se rend en France
En visite à Paris, le pape Léon XIV a réaffirmé vendredi l'opposition de l'Église catholique à l'aide médicale à mourir, peu après le vote en France d'une loi controversée sur le droit à mourir dans la dignité à destination des personnes atteintes de maladies incurables.
Si le pape américain n'a pas mentionné explicitement cette nouvelle loi dans son discours à l'Elysée, il a mis en garde contre le danger de "détourner la science et la technologie en entreprises lucratives", citant la gestation pour autrui et l'aide médicale à mourir.
"Je réaffirme avec force que la protection du droit à la vie constitue le fondement indispensable de tous les autres droits humains", a déclaré le pape devant le président français Emmanuel Macron et un parterre de personnalités dans la salle des fêtes de la présidence de la République.
"Je suis parfois préoccupé par ces tendances de la société qui risquent de détourner la science et la technologie en entreprises lucratives, promouvant les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l'achat d'organes ou l'offre de mort programmée", a-t-il ajouté.
La loi du 18 août 2026 crée un droit à l'aide à mourir pour les malades majeurs souffrant d'une affection grave en ayant exprimé la demande, sous certaines conditions.
La gestation pour autrui est interdite en France, mais la Cour de cassation a statué que les enfants nés de cette manière à l'étranger devaient être considérés en droit comme les enfants de leurs parents d'intention.
(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau à Paris, édité par Benoit Van Overstraeten)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer