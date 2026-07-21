H1 26 : Solide performance malgré des retards d’exportation (Drone Volt)

H1 26 : Solide performance malgré des retards d’exportation

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt vient d’annoncer ses chiffres préliminaires du S1 2026, ressortis en deçà de nos attentes malgré une amélioration continue sur l’ensemble des indicateurs. La société a été pénalisée par des lourdeurs administratives liées aux exportations. Le groupe a, logiquement, réitéré ses objectifs de croissance sur les activités à forte marge, lesquelles devraient également soutenir la rentabilité. Nous réitérons notre opinion positive sur le titre, qui présente désormais davantage d’optionnalité sur le segment Défense à la suite de la signature d’un accord de distribution avec un fabricant letton de drones militaires.

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires a progressé de 19 % pour atteindre 5,0 M€ (consensus AV : 7,3 M€), porté par les activités à forte marge, en hausse de 24 % à 3,5 M€ au S1 2026, malgré des retards d’exportation. Parallèlement, l’activité de distribution a dépassé nos attentes, avec une croissance de 8 % à 1,4 M€.

La marge brute a augmenté de 23 % à 2,2 M€. Ce niveau ressort en deçà de nos anticipations (4,7 M€), mais traduit une amélioration du taux de marge de 2 points à 44 %. Cette progression s’explique par une hausse de 28 % du résultat brut de Drone Volt Factory, Services et Academy, à 2,1 M€, compensant partiellement la baisse du résultat brut de la distribution, passé de 0,16 M€ à 0,13 M€, la société ralentissant cette activité.

La société réitère son objectif de poursuite de la croissance des activités à forte marge, tout en continuant d’évaluer des opportunités d’acquisition afin d’accélérer son expansion géographique et de renforcer davantage son positionnement sur les services.

ANALYSE

Une croissance freinée par des retards à l’export

Bien que le taux de croissance puisse être qualifié d’élevé, avec une progression à deux chiffres, il aurait pu être supérieur si la société n’avait pas subi des lourdeurs administratives entravant l’exportation de ses propres drones. Le moteur de la croissance a donc été l’activité Services, qui a représenté 40% du chiffre d’affaires semestriel selon le communiqué (une indication bienvenue), soit environ 2 M€ de ventes. Cette division a notamment bénéficié du contrat avec Phoenix Tower International ainsi que des activités de R&D menées avec Hydro-Québec. Bien que la distribution soit désormais considérée comme non stratégique, cette activité a surpris favorablement en affichant une croissance sur le trimestre, sans qu’une explication ne soit apportée quant à cette hausse.

Une marge brute tirée par les services

La progression de la marge brute a également été notable, augmentant plus rapidement que le chiffre d’affaires, notamment grâce à un mix plus favorable. Drone Volt a en effet indiqué que les services représentaient 70% du profit brut du semestre, soit 1,5 M€, ce qui implique une marge brute élevée de 77% sur cette activité. À l’inverse, l’usine a généré 530 k€ de profit brut, soit une marge brute de 34% sur 1,6 M€ de ventes. Nous estimons ainsi que la société dispose d’une marge de manœuvre significative pour améliorer sa rentabilité à mesure que les volumes de l’usine augmenteront (19 drones vendus au S1, dont 4 HELIPLANE et 3 LINEDRONE), permettant une meilleure absorption des coûts fixes.

Une structure financière renforcée

Au cours des trois derniers mois, Drone Volt a annoncé une augmentation de capital de 3,85 M€ auprès d’investisseurs américains, ainsi qu’une émission de bons de souscription (warrants) pour 616 k€ au bénéfice de partenaires commerciaux et de salariés, dans les mêmes conditions. Les fonds levés seront alloués à des recrutements ciblés et à des initiatives de croissance externe, ce qui suggère une demande toujours soutenue pour ses services à forte marge et ses drones propriétaires. Bien que réalisée sans droit préférentiel de souscription, la dilution économique est restée très limitée, le TERP s’établissant à 0,549 € contre 0,56 € au cours de clôture précédant l’annonce de la première augmentation de capital, et le cours de l’action se situant en dessous de ce niveau avant la seconde opération. Les warrants pourront être exercés entre août 2026 et mai 2031, alignant ainsi les intérêts des partenaires commerciaux et des salariés avec ceux des actionnaires dans une logique de création de valeur. Ces deux opérations de financement nous paraissent donc positives pour les actionnaires minoritaires : elles renforcent le bilan avec une dilution économique limitée tout en améliorant l’alignement des intérêts.

Perspectives inchangées, avec une optionnalité accrue sur la défense

La société a réitéré son objectif de poursuite de la croissance dans les services et les activités de R&D, ainsi que dans les ventes de ses drones propriétaires, ce qui devrait, selon nous, permettre d’atteindre un EBITDA positif à court terme. Cette dynamique pourrait être renforcée par la prise de conscience politique actuelle selon laquelle les dépenses de défense ne doivent pas être exclusivement orientées vers les systèmes d’armes traditionnels, ce qui devrait accélérer les commandes de drones. Drone Volt est désormais bien positionnée avec son drone Kobra non soumis à l’ITAR, mais également grâce à son nouvel accord de distribution avec DK Unity, société lettone produisant des drones intercepteurs, afin de les commercialiser dans les pays francophones. Ces drones, éprouvés en conditions opérationnelles en Ukraine, permettent à Drone Volt d’entrer de manière pertinente sur le segment militaire sans se confronter directement aux fabricants ukrainiens, nécessairement plus avancés que leurs homologues occidentaux. Nous estimons que cela devrait renforcer l’« equity story » de Drone Volt en amont d’une potentielle cotation au NASDAQ, sans investissements massifs, et contribuer à l’atteinte de la rentabilité.

Sur le segment civil, le groupe devrait bénéficier de la vente des drones dont l’exportation a été retardée pour des raisons administratives, ainsi que du nouveau contrat remporté par AMPACIMON, partenaire clé de Drone Volt, portant sur l’installation de capteurs de Dynamic Line Rating au Royaume-Uni pour NATIONAL GRID, même si les détails précis de cette commande ne sont pas connus. Le groupe anticipe également le maintien d’une dynamique commerciale soutenue sur le reste de l’exercice, ce qui constitue un signal favorable pour 2027.

IMPACT

Nous ajustons légèrement à la baisse nos prévisions pour le segment Factory, pénalisé par des retards d’exportation. Nous n’anticipons toutefois pas de modification de notre recommandation, les perspectives de croissance demeurant intactes, soutenues par une optionnalité plus marquée sur le volet défense.