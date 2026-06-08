Gwynne Shotwell, le pilier qui concrétise les ambitions élevées de Musk pour SpaceX

Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, lors du Mobile World Congress à Barcelone. (Crédits : LLUIS GENE / AFP)

par Akash Sriram et Echo Wang

Lorsque SpaceX entrera en bourse vendredi, avec ce qui devrait être une introduction en bourse record , cela couronnera deux décennies d'ambition du fondateur et directeur général Elon Musk pour transformer l'astronautique, les communications par satellite et l'accès de l'humanité à l'espace.

À chaque étape, une main directrice, largement invisible, a guidé le projet: celle de la présidente de la société, Gwynne Shotwell, qui a consacré 24 ans à développer et à commercialiser SpaceX grâce à son expertise en ingénierie et à son instinct pour les transactions. Au fil du temps, selon ses collègues, Mme Shotwell, âgée de 62 ans , a développé une compétence plus insaisissable: celle de gérer M. Musk lui-même.

Elle définit son travail en termes simples, déclarant au magazine Time plus tôt cette année qu'elle souhaite “être utile à Elon” et “apporter une valeur ajoutée”. Mais les vétérans de SpaceX et les observateurs du secteur la considèrent comme une figure clé de ce leader de l'industrie spatiale, dont l'ascension a fait d'elle l'une des femmes cadres les plus puissantes au monde.

“Elle faisait le lien entre ce qu'Elon voulait et ce qui pouvait être fait”, a déclaré Jim Cantrell, l'un des premiers dirigeants de SpaceX qui a contribué à recruter Mme Shotwell.

En ce sens, elle correspond à un modèle d'entreprise bien connu: le bras droit de confiance qui traduit la vision démesurée d'un fondateur en actions concrètes, dans la lignée de figures telles que Tim Cook auprès de Steve Jobs chez Apple ou Sheryl Sandberg auprès de Mark Zuckerberg chez Meta.

LES OBJECTIFS AMBITIEUX DE SPACEX

“Quand Elon dit quelque chose, il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas s'écrier “Mais c'est impossible””, a déclaré Mme Shotwell lors d'une conférence TED en 2018. “On se tait, on y réfléchit et on trouve des moyens d'y parvenir. J'ai toujours eu le sentiment que mon travail consistait à prendre ces idées et à les transformer en objectifs d'entreprise, pour les rendre réalisables.” Selon ses collègues, Shotwell s'est forgé une réputation d'exigence et de prise de décisions difficiles en matière de personnel, tout en conservant la loyauté de ses équipes et en veillant à leur cohésion. Un ancien employé a déclaré qu'elle pouvait donner des commentaires difficiles “et que cela avait le goût du miel”.

Cet équilibre sera mis à l'épreuve après l'introduction en bourse, alors que SpaceX se lance dans des objectifs plus ambitieux, ceux-là mêmes qui poussent les investisseurs à valoriser l'entreprise à la somme colossale de 1 750 milliards de dollars. À l'approche de l'introduction en bourse, Musk a publié sans relâche sur sa plateforme de réseaux sociaux X une nouvelle vision ambitieuse qui s'étend au-delà des fusées pour englober l'intelligence artificielle et les centres de données spatiaux .

L'approche de Shotwell s'est avérée plus conventionnelle: elle a présenté Starlink lors d'un salon des télécommunications à Barcelone, a courtisé les décideurs politiques en Inde alors que le service cherche à obtenir l'autorisation réglementaire, et a discuté avec des responsables à Washington des implications de la demande énergétique croissante liée à l'IA.

SpaceX n'a pas répondu aux demandes de commentaires ni à la demande d'interview de Mme Shotwell.

“LE LIANT”

Ingénieure en mécanique diplômée de l'université Northwestern, Shotwell a débuté sa carrière chez Aerospace Corporation en Californie, où elle a intégré des technologies commerciales à des programmes spatiaux gouvernementaux et militaires.

Elle a rejoint SpaceX en 2002, l'année de sa fondation, et en est rapidement devenue le moteur commercial. Ses relations dans le secteur lui ont ouvert les portes des agences gouvernementales, des sous-traitants et des premiers clients alors que Musk était encore inconnu dans le secteur spatial. Elle a décroché des contrats de lancement avant même que SpaceX n'atteigne l'orbite, contribuant ainsi à asseoir sa crédibilité. La percée a eu lieu en 2008, lorsque SpaceX a remporté un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la Nasa pour ravitailler la Station spatiale internationale, ce qui a permis de stabiliser SpaceX après une série d'échecs de Falcon 1 qui avaient laissé l'entreprise à court de liquidités. Musk a réagi en la promouvant au poste de présidente et directrice des opérations. Sa rémunération a augmenté au gré des succès de SpaceX. L'année dernière, sa rémunération a atteint 85 millions de dollars , dont la majeure partie provenait d'attributions d'actions, selon le dossier d'introduction en bourse. À titre de comparaison, la rémunération du directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, était évaluée à 9,4 millions de dollars en 2025, alors que le chiffre d'affaires du géant de l'aérospatiale était plus de quatre fois supérieur à celui de SpaceX.

“NOUS AVONS TOUS BU DU CHAMPAGNE”

En 2010, SpaceX a conclu un accord avec l'opérateur de satellites Iridium qui constituait, à l'époque, le plus gros contrat de lancement spatial jamais remporté par une entité commerciale. Tom Mueller, ancien ingénieur fondateur, se souvient avoir appris la nouvelle sur un site d'essai isolé: “Nous avons tous bu du champagne.”

Souvent vêtue d'un blazer sombre et d'un jean, Mme Shotwell dégage une assurance discrète d'ingénieure plutôt que le côté tape-à-l'œil associé aux cadres supérieurs, ont déclaré d'anciens employés, dont l'un l'a décrite comme “le ciment” qui maintient l'entreprise soudée. D'anciens collègues se souviennent de son habitude de se rendre au centre de contrôle des missions ou dans l'usine pour poser des questions très précises, allant des simulations d'entraînement des astronautes aux processus de fabrication. La prochaine phase de SpaceX reposera sur la spécialité de Shotwell: l'exécution. Starlink, le réseau satellite à haut débit que Shotwell a aidé à commercialiser, représente la majeure partie du bénéfice de l'entreprise et finance les dépenses d'investissement considérables de SpaceX dans l'intelligence artificielle et des projets spéculatifs tels que des centres de données en orbite et des villes lunaires . Ces ambitions, ainsi que la nécessité de soutenir le programme Artemis de la Nasa visant à renvoyer des astronautes sur la Lune et à étendre Starlink à l'échelle mondiale, permettront de vérifier si la rigueur opérationnelle que Mme Shotwell a apportée au secteur des fusées peut s'étendre à une entreprise bien plus vaste.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))