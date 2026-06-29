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Gulfport Energy en hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Lundi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de Gulfport Energy ( GPOR.N ) a progressé de 3,5 % à 168,50 dollars, alors que la société s'apprête à intégrer cette semaine l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY ** Cette société d'exploration et de production (E&P) axée sur le gaz naturel remplacera Select Medical SEM.N dans l'indice SPCY à compter du mercredi 1er juillet, ont annoncé vendredi soir les indices S&P Dow Jones ** L’opérateur de soins de rééducation SEM est en passe d’être racheté par un consortium dirigé par certains de ses dirigeants, dont le président exécutif et cofondateur Robert Ortenzio, ainsi que par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 2 millions d’actions GPOR, ce qui correspondrait à environ 6 jours de demande d’achat

** GPOR, dont le siège se trouve à Oklahoma City, dans l’Oklahoma, compte environ 18 millions d’actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars

** À la clôture de vendredi, l’action GPOR affichait une baisse d’environ 22 % depuis le début de l’année

** Sur 13 analystes, 8 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 5 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 235,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 14:36:05.

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