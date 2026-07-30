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GUILLEMOT CORPORATION : Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 / Une demande consommateurs solide et un second semestre riche en lancements majeurs
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 18:00
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L’essentiel

• Chiffre d’affaires semestriel à 49,6 M€ (-4%) dans un marché exigeant, porté par une solide demande des consommateurs (« sell-out »),
• Un second semestre riche en lancements majeurs,
• Objectifs 2026 maintenus : chiffre d’affaires en croissance de +5% et résultat opérationnel positif à hauteur de 5% du chiffre d’affaires consolidé.
Données non auditées (en millions d'euros)
1er janvier - 30 juin 2026 2026 2025 Variation

Deuxième Trimestre
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 22,1 24,2 -9%
Total Thrustmaster 22,1 24,2 -9%
Périphériques numériques Hercules 2,3 2,5 -8%
OEM 0,1 0,0 -
Total Hercules 2,4 2,5 -4%
Total 24,5 26,7 -8%

Premier Semestre
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 44,8 46,2 -3%
Total Thrustmaster 44,8 46,2 -3%
Périphériques numériques Hercules 4,7 5,5 -13%
OEM 0,1 0,0 -
Total Hercules 4,8 5,5 -13%

Total 49,6 51,7 -4%

Valeurs associées

GUILLEMOT CORP.
4,3600 EUR Euronext Paris +1,87%

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