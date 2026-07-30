GUILLEMOT CORPORATION : Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 / Une demande consommateurs solide et un second semestre riche en lancements majeurs

L’essentiel
• Chiffre d’affaires semestriel à 49,6 M€ (-4%) dans un marché exigeant, porté par une solide demande des consommateurs (« sell-out »),
• Un second semestre riche en lancements majeurs,
• Objectifs 2026 maintenus : chiffre d’affaires en croissance de +5% et résultat opérationnel positif à hauteur de 5% du chiffre d’affaires consolidé.
Données non auditées (en millions d'euros)
1er janvier - 30 juin 2026 2026 2025 Variation
Deuxième Trimestre
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 22,1 24,2 -9%
Total Thrustmaster 22,1 24,2 -9%
Périphériques numériques Hercules 2,3 2,5 -8%
OEM 0,1 0,0 -
Total Hercules 2,4 2,5 -4%
Total 24,5 26,7 -8%
Premier Semestre
Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 44,8 46,2 -3%
Total Thrustmaster 44,8 46,2 -3%
Périphériques numériques Hercules 4,7 5,5 -13%
OEM 0,1 0,0 -
Total Hercules 4,8 5,5 -13%
Total 49,6 51,7 -4%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer