GUIDE EXPLICATIF-Réforme des frais UPI en Inde : quels changements et pourquoi est-ce important ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jaspreet Kalra

L’utilisation du téléphone portable pour scanner un code QR afin d’effectuer des paiements est devenue une pratique quasi omniprésente en Inde au cours de la dernière décennie, grâce à un réseau local largement utilisé, l’Interface de paiement unifiée (UPI).

Mais après six ans d’utilisation gratuite, quels que soient le montant ou le type de paiement, l’Inde a décidé de commencer à facturer aux commerçants des frais de 0,4 % pour les transactions supérieures à 2.000 roupies (21 $), appelés “Merchant Discount Rate” (taux de remise aux commerçants) (MDR), avec quelques exceptions, bien que les virements de particulier à particulier restent gratuits.

Les actions des sociétés de paiement indiennes ont progressé mercredi, les investisseurs estimant que le MDR ouvrait de nouvelles sources de revenus pour les banques et les sociétés de paiement qui, jusqu’à présent, avaient pris en charge les coûts de ces transactions.

QUELLE EST L'AMPLEUR DE L'UPI?

En août, l’UPI a traité un total de 24,5 milliards de transactions d’une valeur de 29.823 milliards de roupies pour plus de 550 millions d’utilisateurs, selon les données officielles.

L’UPI détient une part de 84 % des paiements numériques en Inde en volume et une part de 49 % des volumes mondiaux de paiements en temps réel, a indiqué mardi le gouvernement.

PhonePe (Walmart) et GooglePay (Alphabet) détenaient environ 80 % de part de marché en valeur des transactions UPI en août.

L'UPI A-T-ELLE TOUJOURS ÉTÉ GRATUITE?

Son modèle tarifaire, lors de son lancement en 2016, prévoyait des frais symboliques qui ont été temporairement supprimés en 2017, lorsque l’Inde a démonétisé une grande partie de ses billets de haute valeur.

En 2020, tous les frais ont été supprimés, marquant le début d'un régime de MDR nul qui doit prendre fin le 15 octobre 2026.

QUELS FRAIS SERONT APPLIQUÉS?

Des frais de 40 points de base s’appliquent aux transactions supérieures à 2.000 roupies effectuées auprès de commerçants, avec des dérogations pour les paiements destinés aux petits commerçants et à ceux opérant dans les zones rurales ou semi-urbaines. Les catégories largement utilisées, telles que les télécommunications, les chemins de fer et les investissements dans des fonds communs de placement ou en bourse, bénéficieront de frais moins élevés.

Les frais sont plafonnés à 300 roupies pour les transactions supérieures à 75.000 roupies.

LES CONSOMMATEURS DEVRONT-ILS PAYER CES FRAIS?

Bien que la National Payment Corporation ait déclaré que les commerçants ne pouvaient pas répercuter directement ces frais sur les consommateurs, les détracteurs craignent qu’ils ne finissent par les répercuter sur leurs clients.

Les commerçants versent ces frais aux banques qui traitent les transactions, une partie étant également reversée aux applications de paiement, telles que Google Pay et PhonePe, qui facilitent ces opérations.

QUELLES CRITIQUES CETTE MESURE SUSCITE-T-ELLE?

Le parti d’opposition indien, le Congrès, a critiqué la décision du gouvernement. Son chef, Rahul Gandhi, a déclaré que ces frais alourdiraient la charge pesant sur les consommateurs, les commerçants répercutant le coût sur ces derniers.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que ce changement pourrait inciter les commerçants à privilégier les paiements en espèces, remettant en question la justification de l'imposition de frais pour l'utilisation d'une “infrastructure publique numérique”, comme l'a qualifiée le gouvernement par le passé.

POURQUOI L’UPI A-T-ELLE BESOIN DU TAUX DE REMISE AUX COMMERÇANTS?

Selon le gouvernement indien, la banque centrale et l’autorité chargée des paiements, le MDR contribuera à assurer l’autosuffisance de l’UPI, stimulera son expansion dans les zones rurales et semi-urbaines, et permettra de maintenir la gratuité d’une grande majorité des paiements.

(1 dollar = 95,9275 roupies)