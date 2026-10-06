GUIDE EXPLICATIF-Que savons-nous du décès d'un employé d'un laboratoire de l'Institut de la peste en Russie ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Andrew Osborn et Jennifer Rigby

Une employée de laboratoire d’un institut de recherche sur la peste en Sibérie est tombée malade et est décédée , dans des circonstances non précisées, le 2 octobre, ce qui a conduit les autorités à mettre en quarantaine environ 200 personnes et a suscité des craintes en matière de santé publique sur les réseaux sociaux.

Voici ce que nous savons sur cette affaire, que les autorités n’ont pas établie de lien avec son travail ni avec la peste, ainsi que sur la maladie qu’elle étudiait.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

Les médias russes ont identifié la victime comme étant Darya Shipilova, une technicienne de laboratoire âgée de 28 ans travaillant à l’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk, en Sibérie et en Extrême-Orient.

Les autorités ont déclaré qu’elle était décédée d’une pneumonie d’origine inconnue, mais qu’à titre de précaution, elles avaient mis en quarantaine toutes les personnes ayant été en contact avec elle.

Des informations non confirmées sur les circonstances de sa maladie ont circulé sur les réseaux sociaux.

Une version affirmait qu’elle avait fait tomber un tube à essai contenant des bactéries vivantes au travail, une théorie rejetée par l’autorité sanitaire russe. Une autre indiquait qu’elle était tombée malade après un voyage en Thaïlande. Une troisième soutenait qu’elle était tombée malade après s’être rendue dans une région proche de la frontière avec la Mongolie.

Aucun élément public ne vient étayer l’une ou l’autre de ces théories.

EST-ELLE MORTE DE LA PESTE?

Il n’y a aucune confirmation qu’elle soit décédée de la peste, bien qu’un gouverneur régional ait déclaré qu’elle « pourrait » en être morte.

L’autorité sanitaire Rospotrebnadzor a déclaré qu’elle était décédée d’une pneumonie d’origine inconnue et qu’aucun agent pathogène pertinent n’avait été détecté chez les personnes ayant été en contact avec elle.

Elena Sofina, une responsable locale en Sibérie, a indiqué que 60 % des personnes mises en quarantaine avaient depuis été autorisées à quitter celle-ci. Selon les médias locaux, environ 200 personnes avaient initialement été mises en quarantaine.

Mme Sofina a précisé qu’« aucun diagnostic dangereux » n’avait été confirmé.

QU'EST-CE QUE LA PESTE ET PEUT-ON LA TRAITER?

La peste circule principalement chez les petits animaux et les puces. Causée par la bactérie Yersinia pestis, elle peut également infecter les humains. Parmi les épidémies notoires, on peut citer la « peste noire », qui a tué plus de 50 millions de personnes en Europe au XIVe siècle.

Elle se transmet entre les animaux et les humains par la piqûre de puces infectées, l’inhalation de particules respiratoires infectées et — plus rarement — l’ingestion de matières infectieuses. Le taux de mortalité de la maladie est compris entre 30 % et 100 % en l’absence de traitement. Si elle est détectée rapidement, la peste peut être traitée à l’aide d’antibiotiques.

LA PESTE EST-ELLE FRÉQUENTE?

La peste est endémique dans de nombreux pays d’Afrique, de l’ancienne Union soviétique, des Amériques et d’Asie, mais la plupart des cas humains recensés au cours des six dernières années ont été signalés en République démocratique du Congo et à Madagascar, selon l’Organisation mondiale de la santé.

La peste est endémique en Sibérie, où s’est produite la première épidémie humaine préhistorique connue, car Yersinia pestis y est présente chez les petits mammifères sauvages et leurs puces. Il est rare que des Russes contractent la peste.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉACTION INTERNATIONALE?

Le président américain Donald Trump a déclaré que le décès de ce laborantin constituait un « gros problème pour la Russie » et a proposé d’aider Moscou à y faire face. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que la Russie devrait communiquer davantage d’informations sur ce décès.

L’OMS , à Genève, a indiqué que la Russie lui avait signalé qu’il n’y avait aucun cas de peste dans la ville d’Irkoutsk. Reuters n’a pas pu déterminer si cela signifiait que la peste pouvait être exclue dans le cas du technicien de laboratoire.

Le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan ont déclaré qu’ils renforçaient les mesures de précaution à leurs frontières afin de se prémunir contre une éventuelle propagation de maladies infectieuses.

QU’EST-CE QUE L’INSTITUT DE LUTTE CONTRE LA PESTE EN SIBÉRIE?

L’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk de Sibérie et d’Extrême-Orient a été créé en 1934 pour lutter contre les épidémies de peste. Son fondateur a contribué à endiguer des épidémies en Sibérie, en Mongolie et en Chine, selon son site web. Par la suite, l’institut s’est penché sur d’autres maladies dangereuses, notamment le choléra et l’anthrax.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE PESTE?

La peste se présente sous trois formes qui touchent différentes parties du corps. La peste pulmonaire, la forme la plus virulente et la moins courante, est une infection des poumons qui pousse les patients à expectorer des gouttelettes infectieuses en suspension dans l’air.

La peste bubonique est la forme la plus courante; elle survient principalement lorsqu’une puce infectée pique une personne et provoque un gonflement des ganglions lymphatiques, appelés « bubons ». La peste septicémique, qui ne se transmet pas d’une personne à l’autre, survient lorsque les bactéries de la peste se multiplient dans le sang.

Une forme de peste peut évoluer vers une autre.

Les personnes infectées présentent généralement d’abord des symptômes grippaux après une période d’incubation d’un à sept jours. Elles souffrent de fièvre, de frissons, de maux de tête et de courbatures, de faiblesse, de vomissements et de nausées.

POURQUOI CETTE MORT FAIT-ELLE LA UNE?

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inquiétudes quant au risque d’émergence de nouvelles maladies mortelles, et les signalements de foyers de maladies inconnues ou d’accidents de laboratoire provoquent désormais la panique sur Internet.

La plupart des scientifiques estiment que le coronavirus à l’origine de la COVID-19 provient d’animaux, mais certains ont émis l’hypothèse d’une fuite en laboratoire.

Les experts en santé publique ont appelé à la prudence concernant cet incident en Sibérie, soulignant qu’un seul cas a été signalé et que les autorités russes affirment qu’il n’existe aucune preuve que le technicien de laboratoire ait été infecté par la peste.