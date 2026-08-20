GUIDE EXPLICATIF-Pourquoi l'autorité de régulation des marchés indienne a exclu une entité de JPMorgan du marché des valeurs mobilières du pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés indiens a exclu une entité détenue par JPMorgan Chase & Co., Copthall Mauritius Investment, du marché des valeurs mobilières jusqu'à nouvel ordre, au motif que ses pratiques de transactions étaient, à première vue, « de nature manipulatrice ».

L'ordonnance provisoire, rendue publique mercredi en fin de journée, désigne Copthall et la société Mansi Share and Stock Broking, basée à Mumbai, comme ayant effectué des opérations manipulatrices en utilisant une nouvelle méthode de calcul des cours de clôture sur les places boursières indiennes.

JPMorgan JPM.N a refusé de commenter. Mansi Share and Stock Broking n’a pas répondu à une demande de commentaires.

DE QUOI L’ENTITÉ DE JPMORGAN EST-ELLE ACCUSÉE?

La Commission indienne des opérations boursières (SEBI) a accusé Copthall d’avoir utilisé la nouvelle « séance d’enchères de clôture » (Closing Auction Session, CAS) pour faire grimper artificiellement les cours des actions du BSE Sensex .BSESN le 13 août, date d’expiration des contrats hebdomadaires sur dérivés liés à cet indice.

Selon l’ordonnance, Copthall a passé d’importants ordres d’achat sur l’ensemble des titres du Sensex à des prix nettement supérieurs aux niveaux du marché en vigueur. La SEBI a déclaré que ces ordres n’étaient pas motivés par une réelle intention d’acquérir des actions, soulignant que certains avaient par la suite été annulés.

L’autorité de régulation a allégué que ces transactions visaient à faire remonter la valeur de clôture du Sensex et à augmenter la valeur des positions d’options de Copthall arrivant à échéance, générant ainsi des gains de 29,6 millions de roupies (309 607 dollars).

QU'EST-CE QUE LA SÉANCE D'ENCHÈRES DE CLÔTURE OÙ DES MANIPULATIONS SONT PRÉSUMÉES?

Mise en place le 3 août, la CAS est une brève séance d’enchères de fin de journée au cours de laquelle les ordres d’achat et de vente sont appariés afin de déterminer le cours de clôture officiel d’une action. Des mécanismes similaires sont utilisés sur d’autres marchés asiatiques, notamment en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et en Corée du Sud. Ce système a remplacé une méthode selon laquelle les cours de clôture étaient basés sur le cours moyen des transactions exécutées au cours des 30 dernières minutes de transactions en continu. Les régulateurs ont déclaré que ce changement visait à aligner les marchés indiens sur les pratiques mondiales .

LE MÉCANISME D'ENCHÈRES DE CLÔTURE EST-IL PLUS VULNÉRABLE À LA MANIPULATION?

Depuis son lancement, le CAS a entraîné de fortes fluctuations et des divergences de prix au sein des indices de référence.

La liquidité au cours de ce processus d’environ 20 minutes s’est avérée faible et largement dominée par les institutions. Les données boursières ont montré que les transactions CAS représentaient moins de 1 % du chiffre d’affaires quotidien du marché au comptant et moins d’un tiers des volumes enregistrés sous l’ancien système.

Cette faible participation signifie que des ordres d’achat ou de vente relativement modestes peuvent avoir un impact disproportionné sur les principaux indices.

D'AUTRES ACTEURS SONT-ILS ACCUSÉS DE PRATIQUES ABUSIVES SIMILAIRES?

La SEBI a accusé Mansi Share and Stock Broking d’avoir passé d’importants ordres de vente sur huit titres du Sensex à des cours inférieurs à ceux du marché pendant la séance CAS, ce qui a fait baisser l’indice pendant environ cinq minutes.

L’autorité de régulation a indiqué que Mansi avait par la suite annulé la quasi-totalité de ces ordres après avoir liquidé des positions sur options rentables.

QUELLES SONT LES MESURES PRISES ET QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE?

La SEBI a ordonné la saisie d’un montant total de 36,8 millions de roupies (384 324 dollars), a exclu les deux sociétés du marché des valeurs mobilières et leur a interdit de participer au CAS tant que l’enquête se poursuit.

Copthall, qui investit dans des actions indiennes par le biais de transactions en bloc, peut contester cette décision devant le Tribunal d'appel des valeurs mobilières.

(1 dollar = 95,6050 roupies indiennes)