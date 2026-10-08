GUIDE EXPLICATIF-La « flexibilité » de la consommation électrique des centres de données pourrait permettre au réseau électrique d'économiser des milliards. Cette approche est-elle évolutive ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kavya Balaraman

Les entreprises technologiques et les services publics cherchent de plus en plus des moyens de rendre les centres de données, grands consommateurs d’énergie, plus flexibles quant au moment et à la manière dont ils consomment de l’électricité, afin d’alléger la pression sur les réseaux électriques américains face à l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle.

Cette stratégie, appelée « réponse à la demande », consiste pour les centres de données à réduire ou à décaler temporairement leur consommation d’électricité pendant les périodes de pointe ou de tension sur le réseau, et elle gagne du terrain comme moyen de réduire le besoin de modernisations coûteuses du réseau et de nouvelles capacités de production d’électricité.

Il s’agit d’un outil que les États américains, les agences fédérales et les opérateurs de marché explorent de plus en plus, a déclaré Lauren Shwisberg, directrice au sein du groupe de réflexion sur l’énergie RMI.

POURQUOI LA FLEXIBILITÉ DES CENTRES DE DONNÉES EST-ELLE IMPORTANTE?

La consommation d’électricité des centres de données américains pourrait passer d’environ 177 à 192 térawattheures en 2024 à un niveau compris entre 383 et 793 TWh d’ici 2030, selon l’Electric Power Research Institute (EPRI).

Par ailleurs, les centres de données interrogés par le groupe ont fait état d’un potentiel de réduction de la puissance de pointe compris entre 10 % et 30 %, selon le type d’installation, certains hyperscalers pouvant même aller au-delà, selon Arin Kaye, responsable technique à l’EPRI.

Une étude menée par le Nicholas Institute de l’université Duke a estimé qu’une plus grande flexibilité des centres de données pourrait permettre d’économiser entre 40 et 150 milliards de dollars d’investissements en capital au cours de la prochaine décennie.

Cela pourrait également aider les centres de données à se connecter plus rapidement au réseau, alors que les régulateurs et les gestionnaires de réseau explorent des voies plus rapides pour les installations disposées à réduire leur consommation d’électricité pendant les périodes de forte demande.

OÙ EN SONT LES EFFORTS?

Jusqu’à présent, la stratégie de « réponse à la demande » pour les centres de données a principalement été mise en œuvre dans le cadre de projets pilotes ou d’accords ponctuels. OpenAI, par exemple, a récemment accepté de réduire sa consommation d’électricité prélevée sur le réseau de 1 gigawatt au maximum, sur une installation de 3,2 gigawatts prévue en Géorgie, pendant les périodes de tension sur le réseau.

Cette démarche évolue toutefois progressivement vers une initiative de plus grande envergure. En juin, les régulateurs fédéraux ont ordonné aux opérateurs de réseau d’envisager de nouvelles règles pour le raccordement des grands consommateurs d’électricité au réseau, y compris de nouvelles procédures permettant aux installations offrant cette flexibilité de se connecter plus rapidement.

Le mois dernier, Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , NVIDIA NVDA.O et Emerald AI ont lancé une initiative baptisée « AI Energy Management Alliance », visant à faire progresser le déploiement de centres de données « flexibles ».

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS?

Selon les experts, la mise à l’échelle de cette stratégie nécessitera des changements de part et d’autre. Les centres de données doivent trouver comment ajuster leur consommation d’électricité sans perturber leurs clients, tandis que les fournisseurs d’énergie et les gestionnaires de réseau doivent mettre en place des tarifs, des incitations commerciales et des procédures d’interconnexion plus rapides qui récompensent cette flexibilité.

« La réponse à la demande peut atténuer considérablement les pics de consommation, mais l’extension des accords de réduction de la consommation à des centaines de nouvelles installations exigera d’importantes dépenses d’investissement et des cadres politiques coordonnés », a déclaré Alexander Kheder, analyste chez BMI, une filiale de Fitch Solutions.