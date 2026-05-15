Guerre au Moyen-Orient : la poursuite du conflit va peser sur la croissance et l'inflation mondiales, prévient le FMI

"On se dirige vers le scénario défavorable", a assuré le Fonds monétaire international.

( AFP / MANDEL NGAN )

La poursuite du conflit au Moyen-Orient et son lot de perturbations du commerce mondial risquent de se traduire par moins de croissance et plus d'inflation, a prévenu jeudi 15 mai le Fonds monétaire international (FMI).

Les dernières projections de l'organisation, publiées le mois dernier, tablaient sur une croissance mondiale limitée à 3,1 % cette année du fait du conflit et du blocage des flux d'énergie qu'il a entraîné dans le Golfe.

Le FMI prévenait toutefois que l'économie mondiale risquait de glisser vers un scénario plus "défavorable" si la guerre venait à durer. La porte-parole de l'organisation, Julie Kozack, a affirmé jeudi qu' "on se dirige(ait) vers le scénario défavorable" .

Crainte d'un effet boule de neige

"Les attentes relatives à l'inflation restent raisonnablement bien ancrées et les conditions financières restent accommodantes ", a-t-elle tempéré lors de son point presse régulier.

Les acteurs économiques, en particulier les banques centrales, guettent la façon dont les ménages et les investisseurs appréhendent l'inflation future car cela risque de modifier leurs comportements actuels et de créer un effet boule de neige délétère (par exemple si les entreprises prennent les devants en augmentant leurs prix).

Le FMI va mettre à jour ses prévisions économiques mondiales en juillet.